Laufenburg «Durch das Malen bekommt man eine neue Sichtweise»: Nach einem Schicksalsschlag fand Lisa Brutschi zur Kunsttherapie Lisa Brutschi hat nach einem schweren Unfall selbst erfahren, wie heilsam die eigene Kreativität sein kann. Ein Schlüsselmoment bewegte sie dann dazu, Mal- und Kunsttherapie zu studieren – und mit 59 Jahren den Master zu machen. Nun hat sie in Laufenburg eine eigene Praxis und hilft Patientinnen und Patienten, Trauer, Trauma oder Schmerz zu verarbeiten.

Lisa Brutschi in ihrem Atelier an der Fischergasse. zvg

Das Atelier von Lisa Brutschi in der Altstadt von Laufenburg ist lang und schmal. Die Räumlichkeiten erstrecken sich von der Fischergasse bis zum Rhein ohne Tür oder Wände. Luftig, freundlich, hier und da ein Bild, welches die Künstlerin gemalt hat. Brutschi ist Kunst- und Maltherapeutin, Kreativpädagogin und stolze Besitzerin des Master of Arts.

Der Weg dahin war speziell: Brutschi war nach einem Unfall längerer Zeit in Rehabilitation. Dort entdeckte sie das Malen für sich und dieser kreative Prozess gab ihr Kraft und Energie zum Gesundwerden. Einer ihrer Ärzte machte sie dann auf den Beruf Mal- und Kunsttherapeut/in aufmerksam und das war der Moment, der sie dann ein Schritt nach dem nächsten zu dem geführt hat, was sie heute ist.

Oft arbeitet sie mit traumatisierten Menschen

Neben der vierjährigen Ausbildung zur diplomierten Mal- und Kunsttherapeutin, studierte sie weitere fünf Jahre interdisziplinäre Therapie und Kreativpädagogik. «Mit 59 Jahren hatte ich den Master im Sack», sagt sie und lacht. Sie sammelte Erfahrungen in Psychiatrischen- wie auch in Rehakliniken, arbeitete mit Menschen mit Behinderung und gab selbst Kurse. In dem, was sie jetzt macht, fühlt sie sich angekommen.

Ihre Arbeit im speziellen nennt sich «Lösungsorientierte Maltherapie». Die Menschen, die zu ihr kommen, sind oft traumatisiert. So individuell, wie die Geschichten der Patienten und Patientinnen sind, so individuell gestaltet Brutschi ihre Therapie. Zuhören, Beobachten, Motivieren sind dabei wichtige Schlagworte.

«Viele haben gerade am Anfang Hemmungen», sagt Brutschi. «Sie haben das Gefühl, nichts zu können oder haben Angst, bewertet zu werden.» Ein Trauma aus der Schulzeit, ist sich die Therapeutin sicher. Bei Kunst sei eine Bewertung ohnehin schwierig. Ihr Credo: «Auch wer Kunst nicht versteht, kann sie fühlen.»

Manchmal reichen wenige Therapiestunden

Für Brutschi ist es das grösste Glück, wenn sie Menschen helfen kann. So erinnert sie sich an eine Frau, die ihre Emotionen mit kalten Farben und sehr chaotisch aufs Papier brachte. Nach diesem ersten «Ausbruch» malte sie eher kreisflächig und der Prozess verwandelte sich. Nach nur wenigen Sitzungen, mit Anleitung und Motivation, traute sie sich mit mehr Farben zu malen, erkannte die für sie wichtige Mitteilung im Bild und hat sich darin gefunden. Die Therapie war beendet.

Die Menschen therapieren sich im Grunde selber, erklärt Brutschi. Sie begleite die Patientinnen und Patienten dabei. Und: «Über das Malen bekommt man oft eine neue Sichtweise auf die Dinge.» Denn mit etwas Abstand zum Bild komme oft ein «Aha-Effekt», fügt sie an.

Auch Schmerz- oder Trauerpatienten gehören zu ihren Klienten und Klientinnen. Schmerzen können beim Malen tatsächlich vergessen werden, weiss Brutschi und Trauernde erzählen sehr viel über ihren Verlust. Bei dem kreativen Prozess und den Gesprächen mit der Therapeutin findet dann die Verarbeitung statt.

Neben der von Krankenkassen zugelassener Therapieform bietet Brutschi auch begleitetes Malen für Kleingruppen an. Auch unsere Autorin wagte einen Selbstversuch.