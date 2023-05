Laufenburg Direkt an der «Laufenburger Acht»: Der Tennis-Club eröffnet eine «Bäsebeiz» Der grenzüberschreitende Rundwanderweg «Laufenburger Acht» ist um eine Attraktion reicher: Auf der Schweizer Seite des Kraftwerks Laufenburg eröffnet der Tennis-Club Kraftwerk eine «Bäsebeiz» mit einem gastronomischen Angebot, das allen offensteht – auch den Besucherinnen und Besuchern des Erlebnispfades.

Auf der Schweizer Seite des Kraftwerks Laufenburg eröffnet der Tennis-Club Kraftwerk eine «Bäsebeiz». Bild: zvg

Die «Laufenburger Acht» ist ein Erlebnis für alle Generationen: Der Rundwanderweg am Rhein ist seit seiner Eröffnung im Frühjahr 2022 ein Besuchermagnet. Über 60'000 Besucherinnen und Besucher haben ihn in der ersten Saison begangen. Neben spannenden Fakten über die Stadt und ihre faszinierende Vergangenheit informiert der interaktive Erlebnispfad auch über die fesselnde Geologie, Natur und Tierwelt Laufenburgs.

Gastgeber Michele Alghieri. Bild: zvg

Und neuerdings gibt es auf dem Weg auch eine Raststätte der besonderen Art: Beim Kraftwerk Laufenburg lädt eine neu eröffnete «Bäsebeiz» die Besucherinnen und Besucher zu einer Pause mit Verpflegung. Gastgeber Michele Alghieri bietet neben diversen Getränken auch italienische Spezialitäten, etwa Penne, Lasagne, Focaccia farcita, Salate und Dolci.

Die «Bäsebeiz» auf der Anlage des Tennis-Clubs Kraftwerk Laufenburg befindet sich in unmittelbarer Nähe des Wehrübergangs des Kraftwerks. Sie bietet Ruhemöglichkeiten wie Bänke und Sonnenliegen, gedeckte Innenräume und Toiletten. Eröffnet wurde die Beiz am Wochenende.

In einer Startphase ist sie neben den Wochenenden auch an sämtlichen Anlässen des Tennis-Clubs geöffnet – ab Juni also auch jeden Mittwochnachmittag aus Anlass des «Tennis für Jedermann». (az)