Laufenburg «Die Zeit war intensiv und wunderbar» – Burgschreiberin verabschiedet sich aus dem Städtchen Die Zeit, in der Anke Ricklefs in der Zwillingsstadt lebt und diese erkundet, neigt sich dem Ende zu. In einer letzten Lesung wird sie Texte vorstellen, die sie in Laufenburg geschrieben hat und über ihre Erfahrungen sprechen. Eine Bilanz ihres Aufenthalts.

Bei ihren Lesungen, hier in der Bibliothek in Laufenburg Baden, begeisterte Anke Ricklefs mit ihren poetischen Texten. Bild: Andrea Worthmann / Aargauer Zeitung

Nur noch wenige Tage – und die Burgschreiberin Anke Ricklefs aus Köln verlässt Laufenburg. Drei Monate lebte sie zu gleichen Teilen auf der deutschen wie auch zuletzt auf der Schweizer Seite der Doppelstadt.

Eingelebt habe sie sich schnell, sagt die Autorin, denn sei sei herzlich empfangen worden. In langen Spaziergängen, vielen Gesprächen und Begegnungen mit Laufenburgerinnen und Laufenburgern hat sie Stadt und Leute gut kennen gelernt und war doch erstaunt, wie viel in der Waldstadt los war.

Auch wenn sie sich am Anfang die Frage stellte, warum sie diesen Landeswechsel machen müsse, sagt sie jetzt, dass es absolut sinnvoll gewesen sei. Der Perspektivwechsel bei der Betrachtung der jeweiligen Stadt sei wichtig, sagt Ricklefs. Und natürlich auch, um die unterschiedliche Sprache noch intensiver kennen zu lernen.

Schweizerdeutsch war leichter als gedacht

Die Kölnerin tat sich mit der Sprache nicht so schwer, wie sie erwartet hatte. Natürlich hätte sie nicht jedes Wort verstanden, aber im Zusammenhang dann öfter als gedacht. Sie sagt auch:

«Es gab immer wieder Schweizer Worte, die mich fasziniert haben. Die habe ich mir dann notiert.»

Dazu gehörte auch das Wort «zügle» oder «zögle», also von einem Ort zum anderen ziehen. Sie hörte es zum ersten mal bei ihrem Umzug in die Schweiz zum Künstlerpaar Sonja Wunderlin und Gabriel Kramer. Dort wohnte die Autorin sechs Wochen. In dieser Zeit gab es regen Austausch mit ihrer Gastgeberin und ihrem Gastgeber. Dort entstand auch das gemeinsame Projekt «Hochdeutsch trifft auf Mundart», das sie mit dem Künstlerpaar als Duo «Wunderkram» und der Künstlerin Anja Meyer entwickelte.

Ihre Beobachtungsgabe und Wahrnehmung sei immens, sagte ein Laufenburger nach dieser Veranstaltung in der Kultschüür zu unserer Autorin, das Zusammenspiel von den Liedern und dem Gelesenen nahezu perfekt. Oft hat sich die Burgschreiberin in den Cafés auf der Schweizer Seite oder in der Buchhandlung auf deutscher Seite aufgehalten. Teilweise um dort an weiteren Projekten zu arbeiten oder einfach, um Menschen zu treffen.

Begegnungen und Erlebtes in Texten verarbeitet

Gemäss der Beschreibung des grenzüberschreitenden Literaturstipendiums soll ein Text entstehen, der einen Bezug zur Stadt Laufenburg hat. Diese Anforderung hat die 52-Jährige erfüllt. Inspiriert durch all ihre Beobachtungen und Begegnungen entstand eine Geschichte über eine Frau, die in Laufenburg ihre Wurzeln sucht. Auch habe sie manche Menschen, denen sie begegnet ist, mit in ihre Geschichte eingebaut, verrät sie.

Ausserdem gab Ricklefs in ihrer Zeit als Burgschreiberin Workshops zum Thema «kreatives Schreiben» an Schulen auf deutscher und Schweizer Seite. Schülerinnen und Schüler einer sechsten Klasse lernten beispielsweise das «freie Schreiben» und dichteten Haikus, also kleine Gedichte. Mit einer neunten Klasse der Bezirksschule fokussierte sie sich ausserdem noch auf die Entwicklung von Figuren und Geschichten.

Burgschreiberin möchte nochmals wiederkommen

Sie werde auf jeden Fall wiederkommen, sagte die Kölnerin mit Blick auf ihren nahen Abschied, und weiter:

«Beide Städte habe ich in mein Herz geschlossen und ich fühle mich von diesem historischen Ort angezogen und habe auch Freundschaften geknüpft.»

«Ich kann mir auch gut vorstellen, das eine oder andere Projekt hier weiter zu verfolgen und zu gestalten. Die Zeit war intensiv und eindrucksvoll. Und ich bin dankbar für diese wunderbare Erfahrung.»