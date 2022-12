Laufenburg «Die Natur gibt mir viel, ich gebe ihr dafür etwas retour»: Gerhard Schraner wird für jahrzehntelangen Einsatz ausgezeichnet Seit 40 Jahren wirkt Gerhard Schraner als Vorstandsmitglied des Naturschutzvereins Sulz-Laufenburg. Nun wird der ehemalige Sulzer Fledermausvater mit dem Naturschutzpreisträger 2022 ausgezeichnet. Aufgewachsen auf dem elterlichen Bauernhof, lernte der heute 66-Jährige schon als kleiner Bub, die Natur zu schätzen.

Gerhard Schraner aus Sulz steht seit vier Jahrzehnten im Einsatz für die Natur. Dennis Kalt / Fricktal

Wenn Gerhard Schraner bei einem Waldspaziergang das Harz riecht oder im Sommer auf der Steinmauer sitzt und die Vögel beobachtet, wie sie sich an seinem kleinen Gartenteich laben, ist das für den 66-Jährigen Seelennahrung. «Die Natur gibt mir viel, ich gebe ihr dafür etwas retour», sagt er.

Etwas der Natur zurückgeben; das macht der Sulzer als Vorstandsmitglied des Naturschutzvereins Sulz-Laufenburg schon seit 40 Jahren. Unlängst befand der Verband Oberfricktalischer Natur- und Vogelschutzvereine, ihn dafür als Naturschutzpreisträger 2022 auszuzeichnen. Am 30. Dezember, 15 Uhr, wird ihm der Preis bei der Waldhütte Schwazrai in Sulz überreicht.

Zeichen der Wertschätzung für vier Jahrzehnte

Schraner verhehlt nicht, dass er sich bei Bekanntwerden seiner Auszeichnung überrumpelt gefühlt habe. Seine Frau serviert Kaffee, schmunzelt, sagt: «Ja, er ist keiner, der gerne im Rampenlicht stehen will.» Gerhard Schraner sagt:

«Aber dann freut man sich schon über einen Preis, der die vergangenen 40 Jahre wertschätzt.»

Für die Natur hat Schraner in 40 Jahren viel getan: Unzählige Nistkästen, Bänke und Wegweiser hat er gebaut, aufgehangen oder aufgestellt; Rastplätze und Feuchtbiotope mitgestaltet und -saniert; war an Spontaneinsätzen zur Neophyten-Bekämpfung oder zur Bachputzete beteiligt, hat Waldlehrpfade gepflegt, Hecken gepflanzt, Projekte wie den Bau von Hirschkäferburgen angestossen; und, und, und.

Was Schraner auch war: rund ein Vierteljahrhundert als Fledermausvater im Einsatz. Mitte der 1980er-Jahre übernahm er die Betreuung der Fledermauskolonie in der Sulzer Kirche. «Zu Beginn empfand ich die Tiere eher als gruslig», sagt er und lacht. Doch dann besuchte er Fachvorträge, habe sich immer mehr für die Fledermäuse interessiert. Schliesslich organisierte er Informationsveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler zum Thema Fledermaus und führte Führungen durch. Einmal gab es sogar auf dem Kirchplatz eine Liveübertragung aus der Kolonie via Infrarotkameras.

Füchse und Rehe auf dem Schulweg

Aufgewachsen mit vier Geschwistern auf dem elterlichen Bauernhof in Sulz, wurde Schraner schon früh zum Mitarbeiten in der Landwirtschaft motiviert, bekam viel Einblick in die Geheimnisse der Natur. Auch auf seinem 45-minütigen Schulweg beobachtete er viel. Er sagt:

«Pflanzen, Bäume – ja manchmal hatte ich sogar Glück und konnte ein Reh oder einen Fuchs sehen.»

Als Kinder hätten er und seine Geschwister, so erinnert sich Schraner, von den Eltern ein eigenes Beet im Garten zugeteilt bekommen. Kirschsteine und Apfelbaumkerne wurden etwa ausgesät. «Leider nicht immer mit Erfolg», sagt Schraner. «Das mit den Erdbeeren und Radieschen klappte besser.»

Zunächst als Landschaftsgärtner tätig, entschloss sich Schraner, mit Mitte 20 im Pflanzenschutz tätig zu sein. Dies bis zu seiner Pensionierung, die er zwei Jahre vor Erreichen des regulären Pensionsalters seiner vielen Hobbys wegen antrat. Er drechselt gerne und liebt die Arbeit mit Holz. So stellt Schraner etwa Pfeffermühlen her und ist mit so manchen seiner Produkte auf dem Weihnachtsmarkt anzutreffen oder lässt bei Führungen in der original eingerichteten Nagelschmiede ein altes Handwerk wieder aufleben.

Und auch sonst wird es Schraner nicht so schnell langweilig. Mit seinem E-Bike ist er gerne über Stock und Stein unterwegs. Er sagt:

«Mein Jahresziel von 6000 Kilometern habe ich meist erreicht.»

Das Motto von Schraner lautet denn auch: «Getan ist getan, versäumt ist versäumt.» Zum Altwerden, sagt er, habe er noch genügend Zeit.