Laufenburg Die Erne AG Holzbau ist das beste Grossunternehmen im Kanton: «Das ist eine Anerkennung für unsere Mitarbeitenden» Die Fricktaler Traditionsfirma räumt bei der Verleihung des 15. Aargauer Unternehmenspreis den Preis in der Kategorie Grossunternehmen ab. Für Geschäftsführer Patrick Suter eine ganz besondere Ehre. Er erzählt, warum er die kleine Panne bei der Verleihung gar nicht bemerkte – und verrät, was nun mit der Trophäe passiert.

Die Sieger des Preises 2022: Patrick Suter von der Erne AG Holzbau, Peter Schmidt von der SwissBeam AG und Lukas Bättig, Bütler Elektro (von links). Sandra Ardizzone

Patrick Suter hatte Glück. Wohl hätte er mehr als eine kleine Vorahnung gehabt, wäre er bei der Verleihung des Aargauer Unternehmerpreises im Publikum gesessen und hätte dort der Würdigung für die Bütler Elektro AG, Sieger in der Kategorie mittelgrosse Unternehmen, gelauscht.

Die Glastrophäe wird in der Cafeteria platziert, sagt Erne-Geschäftsführer Patrick Suter. Sandra Ardizzone

Moderatorin Zoe Torinesi nämlich las aus Versehen die Jury-Bewertung des bis dahin noch nicht bekannten Siegers der Kategorie Grossunternehmen vor – jene der Erne AG Holzbau.

Aber eben: Deren Geschäftsführer hatte Glück. «Ich befand mich währenddessen hinter der Bühne, wo die Ansage nicht verständlich zu hören war. Entsprechend habe ich dieses Versehen gar nicht mitbekommen», erzählt er und fügt an:

«Im Nachhinein bin ich sogar froh darüber, so war die spontane Freude natürlich viel grösser.»

Denn wenig später wurde bestätigt, was sich durch den kleinen Patzer bereits angedeutet hatte: Das Laufenburger Holzbauunternehmen wird in der Kategorie Grossunternehmen mit dem Aargauer Unternehmerpreis der Aargauischen Kantonalbank und des Aargauischen Gewerbeverbands ausgezeichnet. Die Freude darüber ist bei der Fricktaler Traditionsfirma, riesengross. Suter sagt:

«Der Preis ist vor allem eine Anerkennung für unsere rund 330 Mitarbeitenden, die sich tagein, tagaus mit unglaublicher Professionalität und Herzblut für unsere Kundinnen und Kunden einsetzen.»

Den Mitarbeitenden soll auch das Preisgeld in Höhe von 7000 Franken zugutekommen. «Wir sammeln jetzt die Ideen und werden dann unter den Mitarbeitenden über die Verwendung abstimmen», sagt Suter. Zusätzlich habe das Unternehmen sich dazu entschlossen, dieselbe Summe für ein Hilfsprojekt für Bedürftige aus der aktuellen Ukraine-Krise zu spenden.

Für Suter ist es «bezeichnend, dass eine Holzbauunternehmung in der Kategorie Grossunternehmen obsiegt, denn Holz ist der wichtigste nachwachsende Rohstoff», wie er sagt. «Er ermöglicht es, nachhaltig und effizient Gebäude zu bauen, mit tollen architektonischen Möglichkeiten und nicht zuletzt, eine unvergleichliche Atmosphäre zu schaffen.»

Die Trophäe wird in der Cafeteria platziert

Patrick Suter kündigte noch am Donnerstagabend an, dass die gläserne Trophäe in der Cafeteria des Unternehmens platziert werden soll – «dem wichtigsten Raum», wie er schmunzelnd sagte. «Da kommen alle Mitarbeitenden jeden Tag zusammen.» Der Preis werde dabei an jedem der Firmenstandorte eine Zeit lang aufgestellt.

«Den Anfang macht dabei unser Hauptsitz in Laufenburg, wo wir bereits einen schönen Platz gefunden haben.»

Unter den besten drei in der Kategorie Grossunternehmen war neben der Erne AG Holzbau noch ein zweites Fricktaler Unternehmen: die Stahlton Bauteile AG.