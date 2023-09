Laufenburg Die Coop-Filiale ist ab jetzt für zwei Monate zu – die Kundinnen und Kunden müssen umplanen Ab Samstag müssen die Laufenburgerinnen und Laufenburger auf andere Ortschaften ausweichen, wenn sie ihren Einkauf tätigen wollen: Die Coop-Filiale im XL-Zentrum, der einzige Detailhändler im Städtchen, schliesst wegen eines Umbaus für zwei Monate. Das ist gerade für die älteren Kundinnen und Kunden eine Herausforderung. Die AZ hat sich umgehört.

Nur noch eine kleine Palette mit Pflanzen steht vor der Coop-Filiale im XL-Zentrum am Laufenburger Bahnhof. Der Rest ist bereits verräumt. Im Laden selbst zeigt sich ein ähnliches Bild. Die grossen Ladenflächen, wo einst Aktionsangebote standen, sind leer. Nur die Regale sind noch gefüllt.

Der Platz vor dem Coop ist praktisch leer. Heute schliesst die Filiale wegen Umbaumassnahmen für acht Wochen. Bild: Andrea Worthmann / Aargauer Zeitung

Am Samstag ist es so weit. Die Coop-Filiale schliesst am Mittag für mehrere Wochen die Türen. Umbau und Modernisierung stehen auf dem Plan. Von einem Provisorium für die Zeit des Umbaus hatte der Detailhändler abgesehen.

Welche Alternativen werden also genutzt? Eine 75-jährige Laufenburgerin sagt, dass sie kein Auto habe und nun entweder mit ihrer Schwester nach Frick fahren könne oder das Postauto nehme. Statt täglich einzukaufen, werde sie den Einkauf nun auf zwei Mal pro Woche beschränken. Ein 76-jähriger Laufenburger hätte sich ein Provisorium gewünscht. Er schimpft denn auch über den Detailhändler. Er selbst könne mit dem Auto fahren, aber er denke auch an die anderen, die das nicht können.

Ein anderer, 74-jähriger Laufenburger, ist noch so fit, dass er für die acht Wochen mit dem Velo nach Frick oder Stein fährt. Aber auch die Volg-Läden in Sulz oder Kaisten seien gute Alternativen. Sein Garten biete ausserdem viel Saisonales. Im nahen Deutschland einzukaufen, komme für ihn nur in Ausnahmefällen infrage.

Überfordert durch Umgewöhnung an anderen Standort

Sarah Laneri aus Laufenburg hat eine gebrechliche Mutter, die es gewohnt ist, bei Coop am Bahnhof einzukaufen. «Für sie ist es ganz schlimm, auch wenn ich mit ihr nach Frick fahren kann.» Das Umgewöhnen falle ihr unheimlich schwer, und die Grösse der Coop-Filiale in Frick überfordere sie. Die ganze Aktion nehme auch mindestens doppelt so viel Zeit in Anspruch und sei sehr anstrengend für ihre Mutter.

Auch der soziale Aspekt sei für ältere Leute wichtig, so Sarah Laneri weiter. «Andere Menschen treffen, ein bisschen plaudern, sich austauschen.» Sie hätte sich für einen Container oder ein Provisorium mit dem Nötigsten wie Brot, Milch, Butter oder Mehl ausgesprochen. «Wie oft kommt es vor, dass man mal eine Kleinigkeit vergisst?» Das könne eine Fahrt nach Frick oder eine Bestellung im Internet nicht auffangen.

Nur wenige Anmeldungen bei der Spitex

Immerhin: Als Alternative konnte die Stadt die Spitex Regio Laufenburg gewinnen, die hilfsbedürftige Menschen beim Heimlieferservice des Detailhändlers unterstützen wird. Eigens dafür wurden die Mitarbeitenden geschult.

Einen Tag vor der Schliessung des Ladens sind nur zwei Anmeldungen eingegangen, wie Regula Weber, Geschäftsführerin der Spitex Regio Laufenburg erzählt. Es sei schwer, abzuschätzen, ob in den kommenden Wochen noch weitere dazukommen. Viele hätten sich wohl im eigenen sozialen Umfeld organisiert oder realisieren die Notlage womöglich erst, wenn sie vor verschlossenen Türen stehen.

«Das Einkaufsverhalten von älteren Leuten ist anders», betont Regula Weber, und weiter: «Ältere Menschen sind es eher gewohnt, täglich ihre Dinge einzukaufen, statt für einen längeren Zeitraum zu planen.»