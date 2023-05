Laufenburg Die Burgschreiberin hinterlässt zum Abschied einen Podcast: «Es geht um Geschichten entlang und beidseits des Rheins» Burgschreiberin Anke Ricklefs stellte letztmals in Laufenburg ihre dort entstandenen Texte vor. Drei Monate verbrachte sie in der Zwillingsstadt. Ihre Recherche für eine Geschichte fand vor Ort statt. Mit Journalistin Andrea Worthmann entwickelte sie ausserdem einen Podcast.

Burgschreiberin Anke Ricklefs (links) und Journalistin Andrea Worthmann entwickelten gemeinsam den Podcast «Rheinlichter». Bild: Peter Schütz

Die Überraschung kam zum Schluss: Nach ihrer letzten Lesung als Laufenburger Burgschreiberin stellte Anke Ricklefs am Donnerstagabend im «Sprachpanorama» zusammen mit der Journalistin Andrea Worthmann den neuen Podcast «Rheinlichter – leben und sterben links und rechts vom Rhein» vor.

Dabei handelt es sich um ein Audioformat, das jederzeit abrufbar ist. Der Trailer und die erste selber finanzierte Folge sind seit Donnerstag unter www.rheinlichter.com aufgeschaltet. «Es geht um Geschichten entlang und beidseits des Rheins», erklärten die Autorinnen vor vollem Haus. Und: «Wir haben Menschen interviewt und daraus die interessantesten Passagen im Originalton herausgefiltert.»

Unterstützung bekamen sie vom Laufenburger Grafiker Roland Sens sowie von Produzent Thomas Hofmann aus Etzgen. Entstanden ist der Podcast während des Burgschreiber-Stipendiums, nachdem Anke Ricklefs und Andrea Worthmann sich kennen gelernt hatten. Ihr Projekt bestehe aus «persönlichen, packenden, emotionalen, humorvollen Geschichten, die zu unvergesslichen Rheinlichtern werden». Der Clou: Der Podcast kostet die Hörer und Hörerinnen nichts. Aber: «Damit es weitergehen kann, brauchen wir Sponsoren», so Worthmann.

Aus dem Aufenthalt soll ein Buch entstehen

Den Grossteil der Veranstaltung im «Sprachpanorama» gestaltete Anke Ricklef solo, indem sie Passagen aus einer in Laufenburg entstandenen und dort handelnden Geschichte vorlas. Im Mittelpunkt steht eine Frau namens Astrid, die ihre ersten zwei Lebensjahre in Laufenburg verbrachte, ehe sie adoptiert wurde und mit ihren neuen Eltern wegzog. Als Erwachsene kehrt sie in ihre Geburtsstadt zurück, wo sie sich auf Spurensuche begibt. «Sie wird von ihrer Vergangenheit eingeholt», so Ricklefs.

Die seit drei Monaten in Laufenburg tätige Autorin aus Köln bezeichnete ihre Protagonistin als «eine Fremde, die auf zwei Städte blickt». Die Grenze, das Grenzüberschreitende, der Rhein als das Trennende und die Brücken als das Verbindendende werden zu einem wiederkehrenden Thema in Ricklefs Geschichte. Die Autorin nimmt darin Zeitenwechsel vor, verschiebt die Geschichte von der Gegenwart in die Vergangenheit und wieder zurück. Das sprachliche Ergebnis ihres Aufenthaltes in Laufenburg soll ein Buch werden. Bis es so weit ist, will Anke Ricklefs weiterschreiben – ab nun in Köln.

Sie kam wie ein weisses Blatt Papier

Anke Ricklefs hatte sich gegen 42 Mitbewerber um das von Petra Gabriel und Martin Willi initiierte Literaturstipendium der beiden Städte Laufenburg durchgesetzt. Über ihren Wohnort auf Zeit habe sie im Vorfeld nicht recherchiert. Sie sei «wie ein weisses Blatt Papier hierhergekommen», blickte sie zurück und erklärte:

«Die Recherche fand durch unmittelbares Erleben statt.»

Unterstützung erhielt sie von ihren «Göttis» Hannes Burger und Martin Blümcke. An deren Seite habe sie viele Einblicke in die Städte bekommen – «und zwar nie unter drei Stunden», so Ricklefs. Viele Informationen habe sie seitenweise aufgeschrieben und daraus für ihre Geschichte geschöpft. «Die Zwillingsstadt hat mich von Anfang an fasziniert», bemerkte sie, «ich hatte das Gefühl, dazugehört zu haben». Und:

«Ich habe noch nie in so kurzer Zeit so viele Menschen kennen gelernt.»

Sie sei für die Offenheit, die ihr entgegengebracht wurde, dankbar, sagte sie. Ihre anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Schweizerdeutschen habe sie schnell überwunden. «Ich war überrascht, dass ich mich gut reinhören konnte», so Ricklefs. Sie habe sogar ein paar Lieblingsworte: «Hoi», «Zügle» und «Rhy». «Uf Wiederluege» gehöre auch dazu.