Laufenburg «Das ist schlechter Stil»: Die Mitte stellt sich hinter ihren Stadtammann und missbilligt den Angriff auf sein Amt Die Ortsparteien von FDP und SVP wollen den Herbert Weiss aus dem Amt drängen und portieren mit Meinrad Schraner dessen Vize als neuen Ammann. Nun meldet sich die Ortspartei des Ammanns, Die Mitte, zu Wort: Sie missbilligt dieses Vorgehen und hält unverändert an der Kandidatur von Herbert Weiss fest.

Dass Vizeammann Meinrad Schraner (links) gegen den amtierenden Ammann Herbert Weiss antritt, wirft in Laufenburg hohe Wellen. Bild: nbo / Montage: AZ

Der Angriff von FDP und SVP bei den Wahlen auf Stadtammann Herbert Weiss lässt die Wogen in Laufenburg noch immer hoch gehen. Vor einer Woche verschickten die beiden Parteien eine gemeinsame Mitteilung, in der sie Meinrad Schraner (SVP) als neuen Stadtammann und André Maier (FDP) als Vizeammann portieren. Damit empfehlen sie die Abwahl des amtierenden Ammanns, Herbert Weiss (Die Mitte).

Nun meldet sich die Partei von Herbert Weiss zu Wort. Sie respektiert zwar «das legitime Recht der beiden Kandidaten sich für die Ämter zu bewerben», wie es in der Mitteilung heisst. Aber: «Wie hier von den beiden Kandidaten vorgegangen wurde, ist enttäuschend.»

Die Partei hätte erwartet, dass eine solche Entscheidung im Stadtrat vorgängig besprochen wird. Christian Winter, Ortsparteipräsident von Die Mitte spricht Klartext:

«Das ist schlechter Stil und Die Mitte Laufenburg missbilligt klar dieses Vorgehen.»

Die Mitte will weiterhin Verantwortung tragen

Man stehe ein für eine offene, ehrliche und transparente Kommunikation. An ihrer Sitzung hat die Partei nun ihre Strategie für die Wahlen vom 26. September festgelegt – und die lautet, wenig verwunderlich: nach vorne schauen. Man wolle weiterhin Verantwortung für die Entwicklung von Laufenburg übernehmen, heisst es in der Mitteilung. «Wir halten unverändert und wie früher angekündigt an den Kandidaturen von Herbert Weiss als Stadtammann und Regina Erhard als Stadträtin fest.»

Nach Auffassung der Partei verfügen beide über jahrelange Erfahrung in ihren Ämtern, sind dossierfest «und haben die volle Unterstützung der Partei». Man sei überzeugt, mit den beiden zwei offene, kompetente und lösungsorientierte Persönlichkeiten in den eigenen Reihen zu haben.