Laufenburg Blick in die Schatzkammer des Museums: In den ehemaligen Zivilschutzräumen lagern jetzt Keramik und Kunst Seit gut einem Jahr hat das Museum Schiff im Laufenburger Ortsteil Rheinsulz ein neues Depot, in dem die bis anhin im Speicher des Museums aufbewahrten Exponate gelagert werden können – sicher vor Wasser und anderen Beschädigungen. Interessierte durften sich nun vor Ort ein Bild machen.

Hannes Burger vor den verschiebbaren Gitterwänden. Alle Exponate sind fotografiert und inventarisiert. Andrea Worthmann

Die Bedingungen zur Lagerung der vielen Relikte und Zeitzeugnisse aus alten Tagen waren im Speicher des Museums Schiff denkbar ungünstig. Hannes Burger, Präsident des Museumsvereins, spricht sogar von einer «fast gefährlichen» Lagerung. Gerade kürzlich gab es dort wieder Wassereintritt, was natürlich verheerende Folgen für die Ausstellungsstücke gehabt hätte.

Zivilschutzräume dienen als Lager

Gehabt hätte, weil der historische Schatz ja seit kurzer Zeit in den Zivilschutzräumen in Rheinsulz gelagert wird. Diese wurden von der Stadt zur Verfügung gestellt. Der Zivilschutz Oberes Fricktal benötigte sie nicht mehr. Auch beim Zügeln gab es Unterstützung vom Zivil- und Kulturgüterschutz. Zwei Tage dauerte der Umzug und die Hilfe war sogar gratis.

Die hochwertige Keramik befindet sich in offenen Regalen. Andrea Worthmann

Die Räumlichkeiten erstrecken sich über rund 100 Quadratmeter und neben einer «Kommandozentrale», die als Büro genutzt werden kann, sind zwei weitere Räume bereits mit den Museumsstücken gefüllt. Eigens für die grösseren Bilder wurden verschiebbare Gitterwände eingebaut. Keramik und kleinere Bilder befinden sich in staubdichten sogenannten Kompaktusanlagen, also Verschieberegale, die in der Regel zur Archivierung genutzt werden. Burger erklärt dennoch:

«Eigentlich handelt es sich hier um ein Depot statt um ein Archiv.»

Ein Archiv beinhalte meist Bücher und Dokumente. Diese und auch die Fotos blieben aber im Museum, so der Museumspräsident weiter.

Um sicherzugehen, dass den eingelagerten Schätzen nichts passiert, soll eine Klimaanlage für ideale Bedingungen sorgen. Ein glücklicher Zufall ergab dann, dass die Kompaktusanlagen des alten Zivilstandesamtes für das Depot genutzt werden konnten. Diese wurden beim Umzug des Zivilstandesamtes Laufenburg nicht mitgenommen und mit Hilfe von Bauamtsmitarbeitern und Burger selbst am neuen Ort montiert.

Historisches Steingut und Keramik aus der Umgebung wird im Depot gelagert. Andrea Worthmann

Bilder und Keramik fachgerecht gelagert

Es ist zwar noch nicht alles ganz fertig eingerichtet, aber das meiste ist eingelagert. Dazu gehören rund tausend Bilder und viel Keramik. Im Speziellen die Keramik von Hans Lifka, den «Kera Werken», Kunstkeramik und die Grimmer-Sammlung. Tonwaren und edle Gebrauchskeramik aus Haushaltsauflösungen. Auch ein Druck des englischen Malers William Turner ist dort unter Verschluss.

Aber auch Bootsmodelle und verschiedene Gegenstände fanden den Weg ins Archiv. Nicht eingelagert wurden hingegen Möbel. Burger sagt:

«Für die nächsten 10 bis 20 Jahre ist genügend Platz.»

Ein Raum ist sogar noch gänzlich ungenutzt. Dort befinden sich für den äussersten Notfall auch noch Betten. Die gelagerten Exponate können sowohl von anderen Museen ausgeliehen wie auch in den vorhandenen Ausstellungen im Schiff bei Bedarf ausgetauscht werden.

Neben dem Einblick in die Archivräume und ausführlichen Erklärungen von Hannes Burger wurde den rund 25 Besucherinnen und Besuchern auch von der gemeinnützigen «Gruppe rund um Sulz» ein Abendessen offeriert.