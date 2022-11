Laufenburg «Bittere Tränen» in der Kultschüür: Schauspiel-Klassiker wird neu interpretiert In der Kultschüür in der Laufenburger Altstadt spielt das Theater Wiwa das Schauspiel «Die bitteren Tränen der Petra von Kant» von Fassbinder. Die Produktion kommt in einer reinen Frauenbesetzung auf die Bühne.

Eine Szene aus der neuen Aufführung des Theater WIWA mit, von links, Isabelle Wülser, Manuela Vieli und Christine Lehmann. Peter Schütz / Aargauer Zeitung

Weder Krimi noch Komödie werden ab dem 18. November in der Kultschüür in der Laufenburger Altstadt aufgeführt. Sondern ein Schauspiel, das mit Emotionen nicht geizt, in dem niemand an ein Messer geliefert wird und in dem der Humor eher trocken daherkommt.

Das seit 2003 bestehende Theater Wiwa hat sich mit seiner 32. Produktion für einen Hochkaräter der deutschen Schauspielkunst entschieden: für «Die bitteren Tränen der Petra von Kant» von Rainer Werner Fassbinder (1945 bis 1982).

«Wir spielen zu Ehren von Fassbinders 40. Todestag sein meistgespieltes Theaterstück, das von den verhängnisvollen Seiten des Begehrens handelt», erklärt Martin Willi, Betriebsleiter der Kultschüür und Regisseur des Theaters Wiwa, anlässlich einer Medienvorstellung am Dienstag.

Produktion mit einer reinen Frauenbesetzung

Eigentlich handelt es sich um ein zweifaches «Jubiläum». Denn der gleichnamige Film, basierend auf dem 1971 uraufgeführten Theaterstück aus der Feder von Rainer Werner Fassbinder, kam 1972 – also vor 50 Jahren – in die Kinos.

Aus Sicht von Martin Willi ebenfalls bemerkenswert: Die neue Produktion kommt zum sechsten Mal mit einer reinen Frauenbesetzung auf die Bühne. Es treten auf: Barbara Blatter, Christine Lehmann, Martina Pua, Manuela Vieli, Brigitte Vogel und Isabelle Wülser.

Christine Lehmann übernimmt nach längerer Theaterpause den Part der Petra von Kant. Barbara Blatter und Brigitte Vogel aus dem deutschen Nachbarland waren bereits in den letzten Produktionen zu sehen. Auch dieses Jahr sind sie wieder an Bord, womit das Ensemble einmal mehr grenzüberschreitend aktiv ist.

Zum bestehenden Wiwa-Ensemble gesellen sich mit Manuela Vieli und Isabelle Wülser zwei weitere Spielerinnen mit langjährigen Erfahrungen bei anderen Ensembles. Sie stehen nun zum ersten Mal in Laufenburg auf der Bühne. Neu dabei ist Martina Pua in einer, so Martin Willi, «sehr anspruchsvollen Rolle».

Wiwa bringt Stücke, die nicht überall zu sehen sind

«Die bitteren Tränen der Petra von Kant» sei eines der Theaterstücke, die ihm persönlich sehr naheliegen, berichtet Martin Willi. Aber: Er habe sich vorgenommen, es erst aufzuführen, wenn es mit dem Ensemble aufgeht.

Die Zeit ist also reif für eines von Fassbinders bekanntesten Stücke und entspricht in allen Belangen dem Credo des Theaters Wiwa: «Wir wollen qualitativ hochwertiges Theater machen mit Stücken, die nicht überall zu sehen sind», bringt es Martin Willi auf den Punkt. Die Handlung beschreibt er so:

«Die erfolgreiche Modeschöpferin Petra von Kant hat bereits ihren Ehemann und andere Konventionen in Sachen Liebe über Bord geworfen. Aber auch ihre neue Romanze ist alles andere als ein utopischer Sehnsuchtsort.»

Zwar sage die Hauptperson, «man muss lernen zu lieben, ohne zu fordern», sagt Willi. Aber: «In ihren Beziehungen werden die wahren Machtverhältnisse offenbart.» Alles scheint absehbar. Aber ob auch alles eintrifft?

Beim neuen Schauspiel in der Kultschüür handelt es sich um die 32. Produktion des seit 2003 bestehenden Theaters Wiwa. Das Ensemble um Regisseur Martin Willi hat sich in rund 40 Proben und zwei intensiven Probentagen in Liestal mit dem Stück befasst, die Texte gelernt, die Handlungen festgelegt und eingeübt. Der Fokus lag ausserdem auf der Rollenidentifikation, um die Emotionen echt und glaubhaft erscheinen zu lassen – für Martin Willi «ein produktiver und interessanter Prozess».

Die Premiere von «Die bitteren Tränen der Petra von Kant» ist am Freitag, 18. November, um 20 Uhr. Weitere Aufführungen finden bis 3. Dezember jeweils um 20 Uhr statt. Ausnahme: An den beiden Sonntagen, 20. und 27. November, beginnen sie bereits um 17 Uhr. Die Termine sind im Internet unter www.kultschuer.ch aufgeführt.