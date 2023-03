Laufenburg Bei ihr verlieren Sonnenschirme den Stoff und Stühle versinken im Boden: Anna Schmid stellt im Rehmann-Museum aus Sonnenschirme, Kinderschuhe, Gartenstühle: Die aus dem Berner Oberland stammende Künstlerin Anna Schmid macht aus einfachen Objekten Werke mit Tiefgang. Ab dem 24. März stellt sie im Laufenburger Rehmann-Museum aus. Dabei nutzt die Bildhauerin das Museum auch als Projektionsfläche.

Anna Schmid zeigt ab 24. März unter anderem Installationskunst im Rehmann-Museum Bild: Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Lange ist es nicht mehr hin, bis im Laufenburger Rehmann-Museum die Frühjahrsausstellung beginnt. In knapp zwei Wochen, am 24. März, wird die unter dem Titel «Als gäb’s kein Morgen» stehende Ausstellung der aus Spiez kommenden Künstlerin Anna Schmid eröffnet. Zu sehen sein werden dann sowohl fein gearbeitete Skulpturen als auch flüchtige Installationen. Sie werden nur für die Dauer der Ausstellung geschaffen.

Wie Museums-Geschäftsführerin Patrizia Solombrino sagt, ist Schmids Schaffen «wie gemacht», um ihre Kunst im Rehmann-Museum zu präsentieren. «Sie ist ursprünglich Bildhauerin und arbeitet mit den vorhandenen Strukturen des Museums.» Und so ist der Ausstellungsraum des Rehmann-Museums folglich nicht nur ein Behältnis, sondern auch Projektionsfläche für die Intervention der Künstlerin.

Einfache Objekte werden zu Werken mit Tiefgang

Solombrino erwartet von der Ausstellung, dass diese nicht nur Besuchende aus der Region und Kunstschätzende und -kenner ins Rehmann-Museum zieht, sondern auch Besucherinnen und Besucher aus dem Raum Bern. Für Schmid ist es die erste monografische Ausstellung – also eine, bei der sie in Abwesenheit anderer Künstlerinnen und Künstler ihr Schaffen zeigt.

Aus Holz erschafft Schmid Skulpturen, die voller Schwung und Leichtigkeit sind. Bild: Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Die Künstlerin trifft selbst als Kuratorin auf. Schmid hat viele Materialien und Objekte selbst mitgebracht und im Rehmann-Museum zu Kunstwerken angeordnet. Bei sechs Werken, die zu sehen sein werden, handelt es sich denn auch um «installative Arbeiten».

Diese bestehen aus einfachen Objekten wie etwa Stühlen, Kinderschuhen oder Sonnenschirmen. Letztere ordnet sie – ohne die Bespannung, die Schatten spenden würde – bogenförmig an, schafft damit ein Muster und eine Dynamik, die wiederum von den wild abstehenden Speichen durchbrochen wird.

Genannte Schirminstallation trägt den Namen «Nachsaison 4». Wie es mit der Kunst so ist, sind die Assoziationen subjektiv, doch eine gewisse herbstliche Melancholie schwingt mit. Denn der Schatten von Sonnenschirmen ist nicht mehr gefragt, die bunten Stoffe von Sonnenschirmen sind verschwunden. Übrig bleibt nur noch das blanke Gerippe. Ein Objekt, das seine Farbe und seinen Nutzen verloren hat.

Hartes Material legt sie in weiche Falten

Eine andere Installation: «Cinema Royal». Monobloc-Stühle, die Schmid im Skulpturen-Garten aneinanderreiht und die nach vorne hin immer mehr im Boden zu versinken scheinen. Mit der Installation verbindet Schmid eine Feststellung. Sie sagt:

«Unsere Zivilisation ist im Begriff zu versinken.»

Die Monobloc-Stühle lässt Schmid im Boden versinken. Bild: Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Neben den flüchtigen Werken steht das Bearbeiten von Holz mittels einer elektrischen Säge im Mittelpunkt ihres Schaffens. Aus dem traditionellen und statischen Material erschafft sie Skulpturen voller Schwung und Leichtigkeit. Dazu zählen etwa Räder, in denen Schmid das harte Holz in weiche Falten legt; oder auch luftige Türme, die mit der Schwerkraft spielen und im Begriff sind, zusammenzustürzen, wenn man noch eine Ebene oben draufsetzen würde. Hier lässt sie eine Kritik an der Tatsache, dass immer in grössere Höhen gebaut werde, mitschwingen.