Laufenburg Eine autofreie Altstadt auf Probe: Der «Park(ing) Day» in Laufenburg macht`s möglich Immer am dritten Freitag im September ist der sogenannte «Park(ing) Day», an dem Initiantinnen und Initianten auch in Laufenburg Parkplätze sperren und dafür Alternativen aufzeigen wollen, wie man die Flächen anderweitig nutzen könnte. Ausserdem werden Unterschriften für eine entsprechende Petition gesammelt.

Nika Schudel und Martin Suter in der Unteren Wasengasse mit dem Plakat für die Aktion «Park(ing) Day». Andrea Worthmann

Am Freitag, den 16. September, soll es in Laufenburg ruhiger werden. Zumindest was den Autoverkehr angeht. Lebhafter und schöner sollen es stattdessen die Altstadtbewohner in der Marktgasse und in der Unteren Wasengasse gestalten und die freien Flächen mit entsprechenden Alternativen füllen.

Der «Park(ing) Day» ist ein internationales Projekt von dem unabhängigen Verein «Umverkehr», der sich für ökologische, sozialverträgliche und zukunftsweisende Mobilität einsetzt. So beschreibt der Verein die Idee wie folgt: Auf der Fläche eines markierten Parkfelds wird temporär ein öffentlich zugänglicher Ort geschaffen. Was genau auf den Parkflächen gestaltet wird, bleibt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern überlassen.

Petition gegen öffentliche Parkplätze im Städtle

In Laufenburg sollen auf die jeweiligen freien Parkplätze Flohmarktstände mit Büchern, Kleidern und Keramikwaren präsentiert werden. Initiatorinnen dieser Aktion sind Nika Schudel und Franziska Winter aus Laufenburg. Gleichzeitig wird die Petition mit dem Motto «Keine öffentlichen Parkplätze für die Laufenburger Altstadt» gestartet, wofür eine ordentliche Erlaubnis bei der Stadt samt Unterschriftenlisten eingeholt werden musste.

Die Forderungen sind klar definiert: Keine öffentlichen Parkplätze mehr, Durchfahrt und Zubringerdienste bleiben weiterhin erlaubt, Parkplätze gegen günstige Gebühr für Anwohner und die Begrünung der freien Flächen. Nika Schudel ist der Meinung:

«Wenn es ein paar Bäume und Bänke hat und schöner aussieht, zieht es viel mehr Menschen an und macht die Stadt belebter und attraktiver.»

Die autobefreiten Flächen böten Platz für Picknicktische, Pflanzen, Spiel- und Ruheecken. Der Lebensgefährte von Nika Schudel, Martin Suter, führt zudem den allabendlichen, lärmigen Verkehr an, den die «Parkplatzsucher» verursachen. Teilweise würden diese so lange ihre Runden drehen, bis sie einen Parkplatz gefunden haben.

Suche nach geeignetem Kompromiss

Auf Nachfrage bei der Stadt bestätigt Stadtschreiber Marco Waser die Problematik der Autodichte in der Altstadt und den Wunsch von Anwohnern nach weniger Individualverkehr, jedoch gäbe es auch viele Anwohner und Gewerbetreibende, die sich einen Ausbau der Parkplätze wünschen. Bei der nächsten Einwohnerversammlung soll deshalb eine revidiertes Parkierungsreglement als Kompromiss vorgeschlagen werden. Waser sagt:

«Die Parkplätze würden neu bewirtschaftet werden, womit Anwohner auf einen Parkplatz gegen Gebühren zurückgreifen könnten.»

Es wird erwartet, so Waser weiter, dass der Verkehr dadurch auch abnehmen würde. Dies müsse man aber erst beobachten.

Das ewige Thema Parkplätze wird die Stadt also weiterhin beschäftigen. Für den Moment kann sich die Bevölkerung der Altstadt am Freitag selbst ein Bild machen, wie es ohne Autos sein könnte. Bei Regen findet der Flohmarkt bei Nika Schudel in der Keramikwerkstatt statt.