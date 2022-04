Laufenburg Auch über 300 Unterschriften stimmen den Stadtrat nicht um: Der Kindergarten Wasentor schliesst Die Frage um die Zukunft des Altstadt-Kindergartens hat im Städtchen hohe Wellen geschlagen. Nun hat der Stadtrat entschieden – und die Enttäuschung bei den Petitionsinitiantinnen ist gross. Sie fordern nun mehr Sicherheit auf dem Schulweg aus der Altstadt über die Kantonsstrasse bis zum nächsten Schuljahr.

Der Kindergarten Wasentor schliesst mit Ende dieses Schuljahres. Die künftige Nutzung der Räumlichkeiten ist offen. hcw (29. März 2022)

Um die Zukunft des Kindergartens Wasentor wurde zuletzt heftig gerungen. Auf der einen Seite war da der Stadtrat, der in Erwägung zog, diesen zu schliessen und in jenem in der Vogtsmatte eine zweite Abteilung einzurichten. Auf der anderen Seite standen zwei junge Mütter, die eine Petition für den Erhalt lancierten und über 300 Unterschriften sammelten.

Die Petition war es denn auch, die den Stadtrat bewog, nochmals die Argumente beider Szenarien zu prüfen. Doch auch nach der erneuten Gegenüberstellung der Argumente hält der Stadtrat an seiner Präferenz fest. So fasst er zusammen:

«Unter Ausblendung der emotionalen Aspekte und mit Fokus auf die pädagogischen Faktoren überwiegen die Vorteile einer Zusammenlegung der Kindergartenstandorte.»

Stella Berg und Sonja Erne, welche die Petition für den Erhalt des Kindergartens lanciert hatten, zeigten sich unmittelbar nach dem Entscheid des Stadtrates betrübt. «Uns tut es auch für die vielen Unterstützerinnen und Unterstützer leid», sagt Berg. Diejenigen, die man bereits informiert habe, hätten sehr enttäuscht reagiert.

Fünf Punkte sprechen für die Zusammenlegung

In seiner Begründung weist der Stadtrat fünf Argumente aus, die für die Zusammenlegung der beiden Standorte auf nächstes Schuljahr sprechen. Erstens sei so die «bestmögliche Förderung» der Kinder durch Zusatzangebote und Synergien mit Lerngruppen möglich. Zweitens verfüge der neue Dreifachkindergarten über eine zeitgemässe Infrastruktur, sei jedoch derzeit nicht ausgelastet.

Weiter sei drittens die Anzahl der Kinder im Kindergarten Wasentor rückläufig, beim Kindergarten Vogtsmatte nehme sie zu. Viertens betrage der Weg in den Kindergarten Vogtsmatte für die Kinder aus dem Einzugsgebiet sowie für jene aus dem der Altstadt rund 700 bis 800 Meter. Fünftens soll der Gebäudeteil nach Aufhebung des Kindergartens weiter sinnvoll zu Gunsten der Stadt genutzt werden.

Herbert Weiss, Stadtammann Laufenburg. zvg

Letzten Punkt unterstreicht Herbert Weiss auf Anfrage nochmals. In einem zweiten Schritt würde es darum gehen, die Räumlichkeiten einer Lösung im Sinne des Altstadtkonzepts zuzuführen. Weiss sagt:

«Es gibt hierfür einen Strauss an Ideen, die wir allerdings noch nicht besprochen haben.»

Diese reichten von der Schaffung von neuem Wohnraum über eine Ausweitung des Regionalen Sozialdienstes bis hin zur Unterbringung einer Kita in den Räumlichkeiten der Liegenschaft am Wasentor.

Forderung nach mehr Sicherheit wird gestellt

Ein Punkt, weshalb Berg und Erne sich für den Erhalt des Altstadt-Kindergartens einsetzten, waren Sicherheitsbedenken auf dem Schulweg von der Altstadt über die Kantonsstrasse zum Kindergarten Vogtsmatte. «Wenn es regnet, ist die Passerelle glitschig und sie führt auf einer Seite auf einen Parkplatz. Zudem fehlen Fussgängerstreifen und eine Kennzeichnung als Schulweg für die Verkehrsteilnehmer», moniert Berg.

Daher wünscht sie sich denn nun, dass der Stadtrat an diesen Stellschrauben bis zu Beginn des neuen Schuljahres dreht.