Laufenburg Antrieb für 16 Millionen Lastwagen-Kilometer: Energiedienst will in die Wasserstoffproduktion investieren Die Firma Energiedienst stellt die Weichen für ein Riesenprojekt: Am Standort Laufenburg soll eine Wasserstoffproduktionsanlage gebaut werden. Mit dem einmal dort produzierten Wasserstoff sollen Lastwagen umweltfreundlich unterwegs sein. Allerdings dürfte es bis zur Umsetzung noch etwas dauern.

Das deutsch-schweizerische Unternehmen Energiedienst will nahe des Rheinkraftwerks in Laufenburg eine Wasserstoffproduktionsanlage errichten. Das entsprechende Baugesuch wurde vor kurzem bewilligt.

In Laufenburg ist demnach eine 10-Megawatt-Anlage nach dem Verfahren «Power to Gas» geplant. Dabei wird Strom dazu verwendet, um durch Elektrolyse Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten. Energiedienstsprecher André Büssers unterstreicht, dass der dafür notwendige Strom direkt aus dem Laufenburger Kraftwerk stammen werde.

Das Unternehmen Energiedienst will in Laufenburg einmal Wasserstoff produzieren, so wie hier am Standort Wyhlen (D). Bild: zvg

Es handele sich also um Ökostrom und somit um grünen Wasserstoff. Das Projekt sei ein Joint-Venture mit «Hydrospider», einem Schweizer Unternehmen mit Sitz in Niedergösgen. Mit dem grünen Wasserstoff fördere «Hydrospider» die Dekarbonisierung des Schwerverkehrs, heisst es auf dessen Website. Er solle für den Anrieb von Lastwagen verwendet werden.

Lastwagen könnten 16 Millionen Kilometer fahren

Mit dem einmal in Laufenburg produzierten Wasserstoff, rechnet Büssers vor, könnten Lastwagen pro Jahr 16 Millionen Kilometer absolvieren. 1400 Tonnen pro Jahr sind als Menge angepeilt.

Die Laufenburger Pläne von Energiedienst reihen sich ein in weitere Wasserstoffprojekte des Unternehmens am Standort Grenzach-Wyhlen (D). Dort ist schon seit Ende 2019 eine Power-to-Gas-Anlage mit einer Elektrolyseleistung von einem Megawatt in Betrieb. Dort soll bis 2025 eine zweite, fünf Megawatt starke Anlage entstehen.

Energiedienst hat in Wyhlen (D) schon eine Wasserstoffproduktionsanlage gebaut, hier der Elektrolyseur der Anlage. Bild: zvg

Die Vorhaben entsprechen laut Büssers dem Bestreben des Unternehmens, auch in nachhaltigere Mobilität zu investieren und wegzukommen von der reinen Stromproduktion. Aber: Energiedienst hat es trotz erteilter und drei Jahre gültiger Baubewilligung mit dem Projekt in Laufenburg nicht eilig.

Aktuell seien die Strom- und Energiemärkte zu unsicher, begründet der Energiedienst-Sprecher die Zurückhaltung. Möglicherweise brauche man den Strom anderweitig als für die Wasserstoffproduktion. Auch müsse die Rentabilität des Projekts angesichts der aktuellen Entwicklungen neu durchgerechnet werden, sagt er.