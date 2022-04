Der Anlass «Lesen am Tresen» in der Laufenburger «Kultschüür» brachte eine Buchbloggerin, einen Literaturvermittler, eine Autorin und einen Autoren an einen Tisch – oder eben: an den Tresen. Dort wurde vor allem über ein Thema gesprochen, natürlich: Bücher. Wobei die Zuhörerinnen und Zuhörer auch in den Genuss einer exklusiven Vorschau kamen.