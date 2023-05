Laufenburg Am Steuer eingeschlafen: Honda kippt auf die Seite Mitten in der Nacht nickte ein Autofahrer in Laufenburg am Steuer ein und verunfallte. Sein Wagen blieb auf der Seite liegen. Verletzt wurde niemand.

Ein Autofahrer schlief bei Laufenburg am Steuer ein und verunfallte. Kantonspolizei Aargau

Gegen 1 Uhr in der Nacht auf Freitag fuhr ein Autofahrer vom Hardwald kommend auf der Baslerstrasse in Richtung Laufenburg. Kurz vor dem Ortseingang überkam den 49-Jährigen die Müdigkeit. Er schlief am Steuer ein. Dadurch geriet er an den Randstein am Strassenrand, woraufhin sein Honda auf die Seite kippte.

Durch die Kollision mit dem Randstein kippte da Auto auf die Seite. Kantonspolizei Aargau

Der Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Auto entstand jedoch Totalschaden. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte den Unfallverursacher und nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab. (phh)

Die aktuellen Polizeibilder: