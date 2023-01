Laufenburg 40-jähriges Engagement findet Anerkennung: Gerhard Schraner nimmt den VONV-Naturschutzpreis 2022 entgegen Der Verband Oberfricktalischer Natur- und Vogelschutzvereine würdigt seit 1998 das ehrenamtliche Wirken von Personen, Gruppen und Einrichtungen für den Tier- und Umweltschutz. 2022 geht die Auszeichnung, ein Wanderpokal in Form eines Ammoniten, nach Laufenburg-Sulz, an einen Aktivisten der frühen Stunde.

Gerhard Schraner (rechts) nahm den vom VONV verliehenen Naturschutzpreis entgegen, überreicht von VONV-Präsident Meinrad Bärtschi. Bilder: Horatio Gollin

Dem Verband Oberfricktalischer Natur- und Vogelschutzvereine (VONV) sind die Sektionen Ittenthal, Kaisten, Sulz-Laufenburg, Güch, Gansingen, Wil und Umgebung sowie Schwaderloch angeschlossen. Der Verband besteht seit 42 Jahren. Seit 1998 wird der VONV-Naturschutzpreis vergeben.

«Gerhard Schraner hat schon vor 40 Jahren gemerkt, dass die Uhr auf Viertel vor 12 steht», eröffnete VONV-Präsident Meinrad Bärtschi seine Laudatio auf den diesjährigen Preisträger des vom Verband verliehenen Naturschutzpreises. Sinnbildlich stellte Bärtschi auf einer grossen Uhrenattrappe aus Holz die Zeiger auf diese Uhrzeit ein. Zur Preisverleihung 2022 hatte der Verband zur Sulzer Waldhütte Schwarzrai eingeladen.

Bärtschi führte aus, dass die Delegiertenversammlung des Verbandes im November beschlossen hatte, Schraner für sein langjähriges Engagement zu würdigen. Die Holzuhr nutzte Bärtschi, um Stationen Schraners darzustellen. Er brachte auf die zwölf Stundenmarkierungen aus Klettverschluss Bilder an, die für das Wirken des Sulzers standen.

Schraner auch im Vorstand des Regionalverbandes aktiv

In den vergangenen 40 Jahren war Schraner nicht nur im Vorstand des Naturschutzvereins Sulz-Laufenburg tätig, etwa als Vizepräsident, sondern auch für 15 Jahre im Vorstand des Regionalverbandes aktiv, etwa als Kassierer. Schraner war massgeblich an der Hochstammaktion beteiligt, bei der im VONV-Gebiet 1196 Obstbäume gepflanzt wurden. Hierfür heftete Bärtschi ein Bild auf 2 Uhr.

Auf der 3-Uhr-Markierung folgte ein Bild von einem Nistkasten für Schraners Einsatz bei der Verbreitung von Spezialnistkästen. Besonders das handwerkliche Geschick des «Vereinsschreiners» habe die Sektion Sulz geschätzt. Der gelernte Landschaftsgärtner hat bei zahlreichen örtlichen Aufwertungsprojekten mitgewirkt, sich bei Unterhaltungsarbeiten eingesetzt und bei Bach-, Waldrand-, Hecken-, Baum- und Steinkrebsinventarien mitgeholfen.

Zwölf Uhrenziffern reichen nicht aus, um Verdienste zu würdigen

Bei 12 Uhr angelangt, reichten die Plätze nicht aus und Bärtschi montierte den Zeiger ab und baute ihn zu einer 4 um, die er dem Uhrenrund vorstellte, sodass sich die Zahl 40 ergab und Bärtschi neuen Platz für weitere Bilder von Schraners Wirken hatte.

Schraner ist der 21. Preisträger des Naturschutzpreises. Neben Personen werden mit dem Preis auch Gruppen oder Institutionen ausgezeichnet. 1998 ging er an den Landwirtschaftsbetrieb Pfunder in Gansingen und 2015 an die Schule Mettauertal für ihre Vermittlung von Umweltthemen im Unterricht im Rahmen des Jahresthemas «Im Jurapark dehei».

Bärtschi zeigte sich hoffnungsvoll, dass auch das 50-jährige Wirken Schraners wieder gefeiert werden könne. Unter Applaus der anwesenden Vereinsmitglieder und Gäste nahm Schraner den Wanderpokal in Form eines grossen Ammoniten entgegen.

«Als meine Vorstandskollegen den Vorschlag zur Ehrung machten, war ich komplett überrumpelt», sagte Schraner, da er seines Erachtens nur tue, was von einem aktiven Vereinsmitglied erwartet werde. «Wenn man 40 Jahre zurückschaut, hat sich wohl einiges getan», meinte er und sagte:

«Ich freue mich, weiterhin im Dienst der Natur tätig zu sein, und hoffe, noch viele schöne Stunden unter Gleichgesinnten verbringen zu dürfen.»

Auch der Laufenburger Vizeammann Christian Rüede (links) dankte Gerhard Schraner für dessen Engagement.

Er freue sich, dass der Preis wieder einmal nach Sulz ging, sagte der Laufenburger Vizeammann Christian Rüede. Rüede dankte Schraner als Vertreter der Behörden für sein langjähriges Engagement.