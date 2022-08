Landwirtschaft «Der Keller ist so langsam leer»: Winzer fiebern Start der Weinlese entgegen – diese startet so früh wie kaum je zuvor Nach dem Katastrophenjahr 2021 mit Frostnächten und massiven Niederschlägen ist die Vorfreude der Weinbauern auf den Start des Wümmets gross. Dieser startet dank Sonne satte zwei bis drei Wochen früher als gewöhnlich. Geht es mit dem Wetter so weiter, kann ein super Jahrgang erwartet werden.

Winzer Gerhard Wunderlin freut sich darauf, schon bald wieder die Traubenpresse anzuwerfen. Bild: nbo (26. September 2019)

Die Vorfreude auf den bevorstehenden Wümmet ist Gerhard Wunderlin anzuhören. Gerade nach einem Jahr wie 2021, in dem eine Serie von Frostnächten und ein verregneter Sommer zu massiven Ernteausfällen geführt hatten. «Der Keller ist so langsam leer, wir sind froh, dass wir ihn bald wieder mit Trauben füllen können», sagt Wunderlin, der unter anderem Reben in Zeiningen und Magden kultiviert.

Gemäss Yannick Wagner von der Fachstelle Weinbau des Landwirtschaftlichen Zentrums Liebegg legen die Winzer mit der Lese dieses Jahr einen Frühstart hin. Er sagt:

«Wir erwarten die Lese der weissen Hauptsorte Riesling-Silvaner für die Woche vom 5. September. Dies entspricht zwei bis drei Wochen Vorsprung zum langjährigen Durchschnitt.»

Die Qualität sei bis jetzt ausgezeichnet und dürfte mit den angesagten Wetterprognosen so bleiben. Doch erst wenn die Trauben im Keller sind, könne man dies abschliessend beurteilen.

Das Laub blüht prächtig grün an den Reben

Doch es sieht sehr gut aus, so wie es bei Wunderlin tönt. Er redet von einem prächtig grünen Behang. Vom Laub, das ordentlich Zucker bildet. Er sagt:

«Wir sind bereits teilweise bei über 65 Grad Oechsle. Das ist für den jetzigen Zeitpunkt sehr hoch.»

Oechsle ist eine Masseinheit für das Mostgewicht des Traubenmostes und ein wichtiges Qualitätskriterium des Weins.

Urs Gasser, Inhaber von Fehr & Engeli Weinbau in Ueken, windet Petrus ebenfalls ein Kränzchen. «Wenn es so weitergeht, gibt es einen super Jahrgang», sagt er. Wichtig sei in den kommenden Wochen, dass die Nächte relativ kühl bleiben. Denn durch das Temperaturgefälle können die Trauben ihr volles Aroma entwickeln.

Nur wenige Verluste durch Hagelschäden

Urs Gasser, Inhaber von Fehr & Engeli in Ueken. Bild: Hans Lüthi

Von der Menge her geht Gasser von einer gewöhnlichen Ernte aus. Vereinzelnd seien – im Fricktal geringe – Hagelschäden zu beklagen. Kommt hinzu, dass aufgrund der Hitzewellen fernab des Regens so manche Traube ein wenig leichter sein dürfte.

Wobei fehlender Regen für die Pflanzen weniger ein Problem darstellt. Denn Reben sind Tiefwurzler. Heisst: Die Wurzeln gehen bis auf das Muttergestein hinunter und versorgen die Rebpflanze auch noch bei sehr langen Trockenphasen mit Wasser. So sagt denn auch Wunderlin:

«Wässern musste ich lediglich wenige junge Jahrgänge.»

Bis zur Ernte gibt es für die Winzer noch einiges zu tun. Eine Aufgabe, so sagt Gasser, sei etwa der Schutz der Früchte gegen die Kirschessigfliege. Hierzu wird auf die dunklen Sorten weisse Tonerde aufgetragen. Dies, damit die Kirschessigfliege, die vom Rot der Früchte angezogen wird, optisch getäuscht werde.

Eine zweite Aufgabe, so Gasser, sei das Abschneiden der noch grünen Trauben, die dem bereits begonnenen Farbumschlag der dunkeln Sorten hinterher sind. Einerseits erhielten so die den Farbumschlag bereits einleitenden Trauben mehr Energie. Andererseits würden die noch grünen Sorten auch kaum mehr rechtzeitig reif, erklärt Gasser die Massnahme.