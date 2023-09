Landwirtschaft Bis zu 2250 Franken – und Fronarbeit kommt noch dazu: So viel investieren Fricktalerinnen und Fricktaler in ihre Gemüse-Abos Bei «MyFeld», dem Brugger Anbieter von Abo-Kisten mit Gemüse und Obst, hat es nicht funktioniert. Da machen es die Fricktaler Anbieter besser. Grossteils als Genossenschaften strukturiert, müssen sie sich nicht auf Investorensuche begeben. Und haben mit ihren Anteilseignern motivierte und idealistische Menschen am Start, die obendrein bereit sind, selbst anzupacken.

Dass sie sich in «Die Höhle der Löwen» auf «3+» gewagt haben, hat ihnen am Ende nichts genutzt: «MyFeld gibt Geschäftsaufgabe bekannt», heisst es auf der Website des Brugger Gemüse-Abodiensts. Man finde keine Investoren mehr, schreibt die Firma, die ihrer Kundschaft individuell zusammenstellbare Kisten mit Gemüse und Obst nach Hause geliefert hat.

Auch Raphael und Michael Käser (von links) vom Hof Luchs & Hase in Elfingen bieten Gemüseabos im Fricktal an. Bild: zvg

Die Fricktaler Anbieter von Gemüse- und Obstabos sind nicht auf der Suche nach Investoren. Zwei davon sind genossenschaftlich strukturiert und nicht gewinnorientiert: «Solila» (Solidarische Landwirtschaft) mit dem Eulenhof in Möhlin, betrieben von Edi und Käthi Hilpert, und «Gartenberg» mit der Anbaufläche in Wölflinswil.

Hinter ihnen stehen aktuell je 130 Genossenschafterinnen und Genossenschafter mit ihren Einlagen in Form von Anteilscheinen. Nur sie sind zum Bezug von Gemüse und Obst berechtigt. Und das müssen sie in regionalen Depots selbst abholen.

Allein «Luchs & Hase», der Elfinger Anbieter, arbeitet nicht als Genossenschaft. Ähnlich wie bei «My Feld» können sich hier Kundinnen und Kunden Biogemüse heimliefern lassen – ohne Bindung als Genossenschafterin und Verpflichtung zu Gratis-Arbeitseinsätzen

Mindesten 16 Stunden Arbeitseinsatz pro Jahr

Denn diese müssen bei «Solila» und «Gartenberg» geleistet werden: mindestens 16 Stunden pro Jahr bei «Solila», mindestens vier oder acht halbe Tage bei «Gartenberg»– je nach Höhe des Ernteanteils.

Edi Hilpert zufolge haben bei «Solila» mit 50 die meisten den kleinen Ernteanteil gewählt. Zweidrittel der «Gartenberg»-Mitglieder haben sich laut Katja Sattler von der Koordinationsgruppe für den halben Ernteanteil entschieden. Bei Luchs & Hase bezieht das Gros der 140 Personen zählenden Kundschaft das mittlere Paket Gemüse, ausreichend für zwei bis drei Personen, wie Co-Betriebsleiter Michael Käser erzählt.

Das kostet pro Woche 30 Franken. Aufs Jahr sind das dann rund 1500 Franken. 2250 Franken werden bei einem grossen «Solila»-Ernteanteil für vier Personen fällig. Ein «Gartenberg»-Vollabo für zwei bis vier Personen kostet 1400 Franken, das schon erwähnte halbe 900 Franken.

Nun wird kaum jemand sein jährliches Gemüsebudget schon einmal kalkuliert haben – aber klar: Regionales Biogemüse aus Schweizer Produktion hat eben seinen Preis – für Edi Hilpert «faire Preise, um damit «anständige Löhne und Arbeitsbedingungen» zu finanzieren.

Bei Wölflinswil liegt die Anbaufläche der Genossenschaft Gartenberg. Bild: zvg

Sattler erzählt, dass die Motive, bei «Gartenberg» mitzumachen, vielschichtig seien. So mancher schätze gerade die Möglichkeit, auch selbst mitanpacken zu können, als Ausgleich für den Bürojob, aus sozialen Gründen oder um den Kindern zu zeigen, wie und wo das Gemüse wächst. Um sicher sein zu können, dass es Möhlin, Wölflinswil und Elfingen sind.

Mit Edamame und Pak Choi Experiment gewagt

So landet eben in den Kisten auch immer, was dort wächst und in der Region heimisch ist. Obwohl: «Mit Edamame und Pak Choi machen wir auch mal Experimente», sagt Sattler. Aber auch klar: «Man kann es nie allen recht machen», wie sie betont.

Aber wie ist es um die Arbeitsmoral der Genossenschafterinnen und Genossenschafter bestellt? «Es gibt welche, die bedeutend mehr leisten, als sie müssten. Andere erfüllen gerade ihre Pflicht, und ein weiterer Teil leistet zu wenig Mitwirkstunden oder gar keine», sagt Edi Hilpert. Jede nicht geleistete Stunde wird mit 15 Franken «gebüsst».

Und jetzt soll auch das Nichtmitwirken noch legalisiert werden. «An der jüngsten GV wurde beschlossen, dass ab 2024 auch Ernteanteile ohne Mithilfe, aber zu einem höheren Beitrag bezogen werden können», erzählt der Möhliner Biobauer.