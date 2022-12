Fricktal «Die Leute beschweren sich über das Rasenmähen mittags und nach 20 Uhr»: Polizei greift bei Ruhestörungen ein – und büsst Uneinsichtige Sommerzeit – Lärmzeit: Wenn die Rasenmäher knattern, die Musikboxen wummern und die Party kein Ende nimmt, häufen sich die Beschwerden wegen Missachtung der Ruhezeiten. Dann sind die Mitteilungen der Fricktaler Gemeinden voll mit Appellen, diese einzuhalten – und die Regionalpolizeien verstärkt im Einsatz.

In der warmen Jahreszeit halten sich die Menschen vermehrt draussen auf, weshalb es auch vermehrt zu Ruhestörungen kommt. Symbolbild Getty Images

«In letzter Zeit häufen sich Beschwerden wegen Missachtung der Ruhezeiten. Halten Sie diese bitte ein», hiess es jüngst in den amtlichen Mitteilungen der Gemeinde Wegenstetten. Reklamationen aus der Bevölkerung und Anrufe auf der Kanzlei hatten laut Gemeindeschreiberin Brigitte Schmid zu diesem Aufruf geführt. Und über was beschweren sich die Leute am meisten? Schmid sagt:

«In erster Linie über das Rasenmähen mittags und nach 20 Uhr.»

Wie der Lärmschutz geregelt ist, bestimmen die Polizeireglemente: So ist im unteren Fricktal das Arbeiten mit lärmigen Werkzeugen und Maschinen im Freien werktags von 12 bis 13 Uhr und ab 19 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen ganztags verboten. Zwischen 22 und 7 Uhr gilt die Nachtruhe.

Etwas weniger streng ist es im oberen Fricktal geregelt: Das werktägliche Lärmverbot ab 19 Uhr gibt es dort nicht und lärmerzeugende Arbeiten darf man dort schon ab 6.30 Uhr wieder ausführen. Die Nachtruhe beginnt in den 21 Verbandsgemeinden ebenfalls um 22 Uhr und wie im unteren Fricktal sind in Wohngebieten sämtliche lärmintensiven Verrichtungen mit Maschinen und Werkzeugen im Freien von 12 bis 13 Uhr verboten.

Probleme in den grösseren Gemeinden und nachts

Dass sich die meisten Leute wie in Wegenstetten übers Rasenmähen am Mittag oder am Abend beschweren, kann die Regionalpolizei Unteres Fricktal nicht bestätigen. Bei den meisten Beschwerden handelt es sich laut Hansueli Loosli, Leiter der Regionalpolizei, um Ruhestörungen in den Nachtstunden. Die meisten Probleme gibt es in den grösseren Gemeinden wie Rheinfelden, Kaiseraugst und Möhlin. Loosli sagt:

«Wir hatten am vergangenen Wochenende mehrere Einsätze.»

Schuld waren die auch die warmen Temperaturen der am Wochenende herrschenden Tropennächte. Loosli fasst es so zusammen:

«Einige wollten die warmen Abende zum Feiern nutzen, andere wollten bei offenem Fenster schlafen. Das führt zwangsläufig zu Zielkonflikten.»

Loosli schränkt allerdings ein: «In aller Regel werden wir nur dort aktiv, wo der öffentliche Raum verlärmt wird.» Bei nachbarschaftlichen Problemen erwarte man, dass die Leute das untereinander klären oder mit ihrer Hausverwaltung.

Wo die Polizei einschreitet, schwingt sie auch nicht gleich die Bussen-Keule. Loosli sagt:

«Dass wir Bussen wegen Lärmbelästigung ausstellen, kommt vor. Aber eher bei Personen, die sich uneinsichtig zeigen und diesbezüglich schon mehrfach aufgefallen sind.»

Laut Polizeireglement beträgt die Busse 100 Franken bei Nachtruhestörungen und 50 Franken tagsüber.

«Die Lage hat sich subjektiv in den letzten Jahren nicht verändert. Es gab immer Personen, die sensibler auf Lärm reagieren und die Polizei entsprechend häufig beanspruchen», sagt Loosli. Es gebe aber auch die, denen es klar sei, dass es in Altstädten mit Beizen oder in dichten Überbauungen wie der Liebrüti nie ganz lärmfrei zugehe.