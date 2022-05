Kuppelshow In den Augen der Bachelorette ist Matthias «geheimnisvoll»: Der Kaiseraugster Kandidat ist eine Runde weiter In Folge 2 der 3+-Sendung «Die Bachelorette» kann der 22-jährige Biologie-Student aus dem Fricktal aufatmen: Am Ende steckte ihm Yuliya Benza die heiss begehrte rote Rose ans Anzugrevers. Vielleicht ist es Taktik, vielleicht nur Unsicherheit: Aber Matthias trat in Folge 2 so gut wie kaum in Erscheinung. Er wird bald mehr Gas geben müssen.

Auch in Folge 2 von «Die Bachelorette» hatte Matthias aus Kaiseraugst Chancen zu punkten – mit Erfolg, er bekam die Rose. Screenshot 3+

Poolparty und mit der Yacht auf hoher See – mit der gestrigen zweiten Folge der Kuppelshow «Die Bachelorette» auf 3+ hat das Buhlen um die Gunst der 28-jährigen Yuliya Benza einen Gang hochgeschaltet. So mancher Kandidat konnte ihr schon sehr nahe kommen, körperlich und emotional. Matthias aus Kaiseraugst aber gehörte nicht zu denen. Dabei hätte er Gelegenheit dazu gehabt – sei es bei der anfänglichen Poolparty oder im späteren Teil der Folge auf einer Yacht.

Ein Rudel Männer und eine Frau im Pool: Den Testosteronüberschuss galt es abzubauen. Matthias dürfte profitiert haben. Erlitt doch die Muskelprotz-Fraktion, zu der er nicht gerechnet werden kann, beim Reiterkampf im Wasser eine Niederlage.

Kaiseraugster wagt das Antanzen im Pool

Aber der Bachelorette war anderes wichtiger: Interesse zeigen, den Kontakt suchen, sich aktiv um sie bemühen. Wer das alles leistete, dem winkte am Ende ein Einzeldate als Belohnung. Matthias gelang das nicht. Zwar versuchte er – etwas hüftsteif – Yuliya im Pool anzutanzen. Aber schon der Moderator der Sendung attestierte ihm da eher Kenntnisse theoretischer Art. Und als dann noch Andrei ihm Unbeholfenheit nachsagte – war klar: keine Chance. Das Einzeldate aus Runde 1 holte ein anderer.

Als Zuschauer wurde man das Gefühl nicht los: Matthias ist einer, der sich in der Gruppe unter seinen Jungs wohler fühlt als allein mit seiner angeblichen Traumfrau. Mal aus sich rausgehen – kann der das?

Bei so viel Zurückhaltung musste die Bachelorette selbst in die Offensive gehen. Auch ihre Frage, wie er sich seine Traumfrau vorstelle, sagte Matthias:

«Mit verdammt lieber Ausstrahlung, offenherzig und mit Lebensfreude.»

In Folge 2 kam so mancher der Bachelorette näher. Matthias aus Kaiseraugst aber (rechts) nicht unbedingt. Screenshot 3+

Auch bei der eigentlichen Challenge von Folge 2, dem Wettschwimmen auf offenem Meer, machte Matthias nicht so richtig was draus. Immerhin war er in der Gruppe der Zweitschnellste. Sein Platz unter den acht, die in den Genuss eines Yacht-Aufenthaltes kamen, war ihm damit sicher.

Nicht einmal gegen Brillenträger Kevin wollte er lästern

Aber auch da machte er nicht gerade von sich reden – keine Statements einzeln vor der Kamera, keine Lästereien gegenüber seinen Mitbewerbern. Nicht einmal gegenüber Kevin, Neukandidat und der einzige Brillenträger in der Runde, stichelte er.

Klar, dass dies vor allem der Part von Oberzicke Marcel war. Der hatte, obwohl schwimmtechnisch eher der Loser, mehr aus der Challenge rausgeholt. Er machte auf barmherzigen Samariter, indem er heldenhaft und selbstlos dem in Seenot geratenen Heinz half: Yuliya kaufte ihm die Story ab.

Am Ende aber bekam auch Matthias die Rose ohne langes Zaudern. Die Bachelorette sagte:

«Ich finde dich ziemlich geheimnisvoll und interessant.»

Ist es also Taktik, sich rarzumachen und sich nur wenig aus dem Fenster zu lehnen? Oder hat der Kaiseraugster einfach nichts mitzuteilen? Fraglich ist, wie lange Matthias noch so auftreten kann. Um am Ende das Rennen zu machen, wird er wohl seine Zurückhaltung ablegen müssen. Schon kommenden Montag hat er die erste Chance dazu.