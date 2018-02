Im neuen Schauraum des Kulturamts in Badisch-Rheinfelden wird derzeit eine Ausstellung unter dem Motto «Fotografische Abenteuer» mit international aktiven Künstlern gezeigt. Kulturamtsleiter Claudius Beck verwies in seiner Rede an der Vernissage auf das Wichtige in einer grenzüberschreitenden Kulturarbeit: nämlich Künstlerkreisen beidseits des Rheins auch Präsentationsmöglichkeiten zu bieten. Und darüber freuen sich besonders Fabienne Domb, die seit drei Jahrzehnten in Möhlin lebt und arbeitet, und der Rheinfelder Allroundkünstler Kurt Rosenthaler.

Beide Künstler gehören der relativ jungen «F7-Gruppe Zeitfenster» an. Mit dem erklärten Ziel, grenzüberschreitend zu wirken. Und dies gilt nicht nur für beide Städte Rheinfelden, sondern auch für Kunstschaffende, die sich Motivationen und Inputs holen.

Über 10 000 Fotos

Kurt Rosenthaler, der nach eigenen Angaben bislang schon rund 125 Ausstellungen absolviert hat, zeigt diesmal neu bearbeitete Negativkopien aus Indianerreservaten im nordamerikanischen Dakota, aber auch ein ironisches Selbstporträt im Zerrspiegel. Nebenbei verweist der einstige Globetrotter auf seinen Fundus von über 10 000 Fotos aus seinen Reisen, wobei die ältesten aus der Zeit um 1969 stammen würden. Fabienne Domb, mit einer speziellen Skulptur seit fünf Jahren im Sinnespark verewigt und mit rund 70 internationalen Ausstellungen ebenfalls ein Schwergewicht, sieht sich als «Grenzgängerin zwischen unterschiedlichsten Kulturen». In der jetzigen Ausstellung vermittelt sie speziell Impressionen aus dem bunten New York.

Belebung der Innenstadt

Motive unterschiedlichster Herkunft, Techniken und Entstehungsgeschichte prägen diese Präsentation; im neuen Kulturschauraum lassen sich digitale Bildbearbeitungen, aber auch Collagen und sogar Silberemulsionsfotografien nachvollziehen. Chris Rütschlin aus dem badischen Rheinfelden widmet sich diesmal mit ihren Motiven dem Senegal, zeichnet auch problematische gesellschaftliche Entwicklungen in Afrika nach. Und Martin Kessler aus Eichsel (D) zeigt beeindruckende Werke aus Armenien, die der gelernte Chemiker als «Silberbilder» bezeichnet, die er durch seinen Einsatz von althergebrachten Fotochemikalien gestaltet.

Kulturchef Claudius Beck sieht diese Ausstellung natürlich als Auftakt zur Belebung der Innenstadt; er verweist allerdings darauf, dass in der zentral gelegenen Räumlichkeit in Angliederung an die Touristinfo künftig Dauerpräsentationen installiert würden; dies mit Blick auf das langsam nahende Jubiläum «100 Jahre Rheinfelden» im Jahr 2022. Aber diesbezüglich hat das Schweizer Zähringerstädtchen den Nachbarn schon ein paar Jahrhunderte voraus.

Die Ausstellung im Schauraum (Karl-Fürstenberg-Strasse 17) ist bis zum 10. März jeweils von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.