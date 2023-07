Krankheiten «Die Mückensaison beginnt» – erobert die gefährliche Tigermücke diesen Sommer auch den Aargau? In der Region Basel und im süddeutschen Raum gibt es längst ganze Populationen der Asiatischen Tigermücke. Im Aargau beschränken sich die bestätigten Funde noch auf einzelne Exemplare. Der Experte allerdings geht davon aus, dass eine Ausbreitung der potenziellen Krankheitsüberträgerin auch in der Region wahrscheinlich ist.

Die Asiatische Tigermücke ist vor allem an der auffälligen schwarz-weissen Färbung des Hinterleibs und der Beine zu erkennen. Bild: zvg

Dieser Tage macht die Vespa velutina Schlagzeilen. Die Asiatische Hornisse, wie das riesige Insekt zu Deutsch heisst, breitet sich in der Nordwestschweiz immer weiter aus. Da schwirrt ja aber auch noch ein anderes invasives und potenziell problematisches Insekt durch die Region: die Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus).

Die Mücke hat sich im vergangenen Sommer vor allem in der Region Basel weiterverbreitet. Auch im süddeutschen Raum an der Grenze zur Schweiz gibt es etablierte Populationen. Und hierzulande? Nichts – oder zumindest: kaum was. «Nach aktuellem Wissensstand gibt es im Kanton Aargau keine Population von Tigermücken», sagt Pie Müller, Entomologe und Leiter der Arbeitsgruppe Vektorkontrolle am Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut.

Einzelne Tigermückenexemplare konnten in den vergangenen Jahren auch im Aargau bestätigt werden. In diesem Jahr gibt es bisher allerdings weder einen Verdacht noch einen bestätigten Fund. «Wobei die Mückensaison erst jetzt beginnt. In dieser Woche wurden die Tigermückenfallen im Aargau aufgestellt», sagt Müller.

Eine Ausbreitung im Fricktal ist «wahrscheinlich»

Es handelt sich im Aargau um die gleichen Fallen, wie sie auch im Rahmen des gross angelegten Monitorings im Raum Basel angewendet werden. Im Aargau sind es allerdings deutlich weniger Fallen. «Ob und inwiefern das Monitoring auch im Aargau ausgeweitet wird, hängt direkt mit der Entwicklung bei den Mücken und den zur Verfügung stehenden Mitteln zusammen», sagt Müller.

Ist die Tigermücke also tatsächlich noch nicht da – oder wurde sie einfach noch nicht entdeckt? Die Frage bleibt offen. Klar ist: Der Experte hält es für durchaus wahrscheinlich, dass sich die Mücke früher oder später auch im Fricktal ausbreitet. Müller sagt: «Grundsätzlich sind Verschleppungen auch ins Fricktal möglich und wahrscheinlich, gerade im Siedlungsraum entlang des Rheins.» Er fügt an:

«Ich sehe keinen Grund, weshalb die Mücke sich nicht auch im Fricktal verbreiten könnte.»

Müller hat eine Erklärung, weshalb vorerst gerade der Raum Basel stark betroffen ist. «In der Region Basel gehen wir von einer hohen Einschleppung aus, vor allem entlang der Süd-Nord-Achse», sagt er. So konnten denn auch die ersten Populationen in Nähe des Autobahnzolls nach Frankreich und an der Grenze zu Deutschland festgestellt werden. «Von da gab es weitere Verschleppungen. Die Region Basel bietet als grösseres urbanes Gebiet ideale Brutbedingungen.»

Freizeitgärten sind ideale Brutstätten

Die dortige Bevölkerung wird von den Behörden gebeten, sich auch dieses Jahr wieder aktiv an der Bekämpfung der Tigermücke zu beteiligen. Brutstätten in Gärten und auf Terrassen etwa sollen vermieden und verdächtige Mücken gemeldet werden. Das ist etwa über das Portal des Schweizerischen Mückennetzwerks möglich.

So erkenne ich eine Tigermücke Die Asiatische Tigermücke gehört zu der Familie der Stechmücken. Auffällig ist die kontrastreiche schwarz-weisse Färbung des Hinterleibs und der Beine. Mit einer Grösse von 0,5 bis 1 Zentimeter ist sie kleiner als die meisten einheimischen Stechmücken. Das Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut listet folgende Merkmale zur Erkennung einer Tigermücke: Alle Beine weisen weisse Schuppen auf, die als Ringe wahrgenommen werden. Das letzte Segment der Hinterbeine ist weiss gefärbt. Eine weisse Linie verläuft von den Augen bis zum Rücken. Die Enden der Taster sind weiss gefärbt. Im Tiefkühler einfrieren und aufbewahren Bei einem Verdacht sollte die Mücke eingefangen werden, ohne sie zu zerquetschen. Etwa mit einem übergestülpten Glas und einem Papier. Die Mücken können danach über Nacht im Tiefkühler eingefroren und so untersucht werden. Passen die Merkmale zur Tigermücke oder besteht zumindest der Verdacht, so kann der Fund mit einem Foto auf www.muecken-schweiz.ch gemeldet werden. «Besteht nach Sichtung der Fotos der Verdacht, dass es sich tatsächlich um eine Tigermücke handelt, gehen die Expertinnen und Experten dem nach», sagt Pie Müller. Für allfällige Rückfragen sollte die Mücke daher aufbewahrt werden.

Besonders gute Brutbedingungen finden die Mücken in den Freizeitgärten. Dort gibt es viel stehendes Wasser, etwa in Regentonnen, Blumenuntersetzern oder auch Spritzkannen. Hinzu kommt, dass das stehende Wasser teilweise über Wochen nicht entleert wird, gerade in der Ferienzeit. Vom Ei bis zur ausgewachsenen Mücke geht es bei idealen Bedingungen dabei lediglich eine Woche. «Unsere Empfehlung ist deshalb klar: Wasserbehälter sollten jede Woche ausgeleert werden», sagt Müller.

Die Mücke gilt als potenzielle Überträgerin diverser Virus-Erkrankungen. In der Schweiz wurden bisher zwar noch keine Übertragungen dokumentiert. Deshalb wird das Übertragungsrisiko noch als gering eingeschätzt. Das kann sich mit der Zunahme der Mückendichte aber ändern.