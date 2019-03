Der Vorfall ereignete sich am Montag, um 12.50 Uhr auf der Hauptstrasse in Frick. Ein in Richtung Hornussen fahrender Autofahrer hielt vor dem Fussgängerstreifen auf Höhe der Geissgasse an. Dabei wollte er einem Knaben den Vortritt gewähren, der am linken Strassenrand vor dem Streifen wartete. In diesem Augenblick näherte sich von hinten ein schwarzer Land Rover. Kurzerhand überholte dieser Wagen das stehende Auto und fuhr ohne abzubremsen weiter. Glücklicherweise kam es dabei nicht zur Kollision mit dem Kind, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Andere Autofahrer hatten das riskante und verbotene Fahrmanöver beobachtet und meldeten es der Polizei – samt Nummer des Kontrollschildes. So konnte die Polizei den im Fricktal wohnhaften Fahrzeughalter wenig später am Wohnort erreichen.

Der 34-jährige Kosovare bestritt allerdings den Vorfall. Die Kantonspolizei Aargau muss ihn noch näher befragen.

Während mehrere Augenzeugen vorhanden sind, ist die Identität des fraglichen Kindes bislang nicht bekannt. Die Kantonspolizei in Frick (Telefon 062 871 13 33) sucht den etwa achtjährigen Knaben und weitere Zeugen.

Die Polizeibilder vom März: