Klassik «Die Zeit ist reif»: Darum will das Barockorchester jetzt Kultur-Leuchtturm werden Das Barockorchester Capriccio setzt im Aargau Alte Musik ins Rampenlicht. Als Kulturleuchtturm soll es noch mehr Strahlkraft erhalten.

Capriccio stellte 2021 seine Bühne in der Saline Riburg neben einem Berg aus Streusalz auf. zvg

Seine Wiege hat dieses Ensemble, das auf historischen Instrumenten spielt, in Basel. Die dortige Schola Cantorum ist eine international führende Ausbildungsstätte für die authentische Spielweise Alter Musik, hier treffen sich junge Musikerinnen und Musiker aus aller Welt, einige gründen ihr eigenes Ensemble. So auch der umtriebige Geiger Dominik Kiefer, der 1999 sein eigenes Barockorchester Capriccio lancierte, das er noch heute als Primgeiger leitet.

Man wuchs zusammen und reifte, Capriccio wurde zu einem führenden Schweizer Barockorchester. Das kam nicht von ungefähr. Kiefer ist nicht nur ein vielseitiger Musiker mit vielen Ideen, für die Programmierung arbeitet er mit dem Musikologen Dominik Sackmann zusammen.

Dieser forscht nach unbekannten Komponisten des Barock und ermöglicht so dem Capriccio, neben populären Stücken von Bach oder Vivaldi auch Trouvaillen zu spielen. Dokumentiert sind diese «Funde» auf einer CD-Reihe, die neueste Einspielung ist Violinkonzerten von Bernhard Romberg gewidmet.

Wie aber kam dieses Barockorchester nach Rheinfelden und in den Aargau? Der Geschäftsführer Tobias Wetzel erinnert sich: «Es gab damals Gespräche mit dem Aargauer Kulturchef Hans-Ulrich Glarner. Er stellte den Kontakt zur Stadt Rheinfelden her und das Orchester fand dort offene Türen vor und schliesslich eine neue Heimat.»

Konzertmeister trifft auf Denkmalpflege

Barockorchester sind kleiner und agiler als Symphonieorchester. Bei Capriccio spielen 22 Musikerinnen und Musikern, die je nach Programm aufgeboten werden. Überraschend sind die Auftrittsorte. Capriccio spielt nicht nur in der Kirche, sondern tritt, wie im Saisoneröffnungskonzert, auch openair im Hof der Kommende Rheinfelden auf. Auf dem Programm steht Händels populäre Feuerwerksmusik und das weniger bekannte Concerto für zwei Hörner von Michael Haydn, dem Bruder des berühmten Joseph Haydn.

Vergangenes Jahr spielte Capriccio im «Saldome II» der Saline Riburg, in der Streusalz gelagert wird. Die imposante Halle wurde dafür in farbiges Licht getaucht. Die Zelte in Basel und Zürich hat Capriccio nie abgebrochen. Heute bietet es drei Konzertreihen pro Saison an: eine in Basel und Zürich, eine in Rheinfelden und eine an verschiedenen Orten im Kanton Aargau.

«Dabei suchen wir ganz bewusst nicht die zentralen Konzerträume», erklärt Tobias Wetzel, «sondern spielen etwa, wie in dieser Saison, auf Schloss Lenzburg, im Sommerrefektorium des Klosters Wettingen oder in der Antoniuskirche Wildegg.»

Um geeignete Räume zu finden, berät sich Capriccio seit jeher mit der Kantonalen Denkmalpflege:

«Wir sondieren gemeinsam, welche Räume sich für unsere Konzerte eignen.»

Es ist denn auch die Denkmalpflege, die vor den Konzerten eine kurze Einführung in die Besonderheiten des Ortes gibt. Das Capriccio-Barockorchester hat in den elf Jahren, in denen es im Aargau konzertiert, ein treues Publikum gefunden. «Erfreulich viele machen sogar unsere ganze Reise durch den Kanton mit», so Wetzel. Nun beantragt Capriccio den Leuchtturm-Status, treibende Kraft dahinter ist alt Ständerätin Christine Egerszegi als Präsidentin des Trägervereins.

Weshalb gerade jetzt? «Wir denken, dass die Zeit nun reif ist dafür», meint Geschäftsführer Wetzel. «Wir sind gut verwurzelt im Kanton und strahlen auch über die Grenzen hinaus. Ein als ‹Leuchtturm› ermöglichter Planungshorizont auf drei bis vier Jahre hinaus würde unser Orchester stabilisieren und beim Programmieren sehr helfen.» Leuchten tut das Capriccio-Barockorchester jedenfalls schon lange.