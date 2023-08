Kinderpflege Um einen Platz kümmern sich Eltern schon im ersten Monat der Schwangerschaft: So angespannt ist die Lage bei den Kitas 2003 ist die Kita «Villa Kunterbunt» mit Standorten in Frick und Gipf-Oberfrick entstanden. Heute, 20 Jahre danach, haben sich im Fricktal viele weitere der Betreuungseinrichtungen hinzugesellt. Doch das hat die Versorgung mit Plätzen kaum entspannt. Teils betragen die Wartezeiten bis zu einem Jahr.

26 Mitarbeitende, sieben Gruppen in zwei Gemeinden und 103 Buben und Mädchen in der Betreuung – das ist die Kindertagesstätte (Kita) Villa Kunterbunt mit Standorten in Frick und Gipf-Oberfrick. Am Samstag, 2. September, feiert sie das 20-jährige Bestehen.

103 Kinder – nein, die hätten in dem «kleinen Hüsli» in Gipf-Oberfrick, von dem Geschäftsleiterin Fabienne Hagenbuch spricht, keinen Platz gehabt. Und ebendort hat 2003 alles begonnen, mit lediglich vier bis fünf Mitarbeitenden und sehr familiär. Eltern griffen zur Selbsthilfe, gründeten den Trägerverein und machten so die Betreuung schon von Säuglingen möglich. Und das vor 20 Jahren, als solche Einrichtung im Fricktal noch fast exotisch waren.

In Kindertagesstätten werden teils auch schon Buben und Mädchen im Säuglingsalter betreut. Aber die Zahl der Plätze ist rar. Bild: zvg

Viele Anfragen – aber keine freien Plätze

Heute ist deren Existenz normaler und deren Zahl in der Region weitaus höher. Und doch: Den Bedarf an Plätzen deckt das Angebot noch immer nicht ab. «Wir haben aktuell eine extrem hohe Zahl an Anfragen auf Neuaufnahmen», sagt auch Hagenbuch. Mitunter könne die Wartezeit auf einen Platz je nach Alter und Betreuungsintensität mehrere Monate betragen.

Weitere regionale Kitas bilden da keine Ausnahme. Die «Momo»-Kitas gibt es auch in Möhlin und Rheinfelden. «Die Einrichtungen sind gut besetzt, wir führen Wartelisten», erklärt Gründerin und Geschäftsführerin Nicole Daenzer. Bis zu fünf Monate betrage die Wartezeit etwa bei den Säuglingen. Auf einen Platz in Rheinfelden warten Eltern Daenzer zufolge bis zu einem Jahr. Und: «Die altersgemischten Gruppe sind in Möhlin voll, hier können meist keine neuen Kinder aufgenommen werden», sagt sie.

Eine «sehr gute Auslastung» und «hohe Nachfrage» bestätigt auch Aron Reichenbach, Leiter Tagesbetreuung beim Kita-Verbund Familea mit Sitz in Basel, der mit Standorten in Stein, Möhlin und Rheinfelden auch im Fricktal präsent ist.

Speziell an Stein: An der dortigen Kita «Zauberstei» haben grosse Pharma- und Life-Science-Unternehmen des Fricktals Belegungsrechte. Es ist also auch eine betriebliche Kita.

Job und Familie zu vereinbaren, dürfte für viele Eltern das Hauptmotiv sein, ihre Kinder teils schon mit drei Monaten fremdbetreuen zu lassen. Ab diesem Alter nehmen sie Kitas meist auf, auch wenn das eher die Ausnahme bildet.

Jetzt schon Anmeldungen für Sommer/Herbst 2024

Wenn Oma oder Opa fehlen, Kinder ohne Geschwister aufwachsen oder wenn es in Familien mit Migrationshintergrund mit dem Deutschen noch hapert, können das für Eltern ebenso Motive sein, Kitas in Anspruch zu nehmen, auch in Vorbereitung auf Kindergarten und Schule.

Dass die Wartelisten trotz allem nicht ellenlang sind, hat Gründe. Weil teils schon Anmeldungen eingehen, kaum dass die Frau schwanger ist. «Zu unseren Kita-Besichtigungen kommen sie mitunter schon im ersten Monat», erzählt Hagenbuch. Auch bei «Familea» kümmern sich Väter und Mütter frühzeitig um einen Platz. «Wir haben jetzt schon Anmeldungen für Sommer/Herbst 2024», sagt Reichenbach.

Auch in den Fricktaler Kitas stösst hohe Nachfrage auf eine mitunter angespannte Personallage. Aktuell sind sie meist noch gut aufgestellt. Aber: Bis neu ausgeschriebene Stellen besetzt sind, könne es ein Jahr dauern. «Wir bemerken, dass auch die Nachfrage nach Ausbildung in der Kinderbetreuung abnimmt», sagt Hagenbuch. Und schiebt nach: «Dabei galt das mal bei jungen Frauen als Traumjob.» Auch Reichenbach sagt: «Bis die Besetzung neuer Stellen gelingt, dauert es immer länger.»

20 Jahre Villa Kunterbunt – wie geht es dort weiter? Beim Blick in die Zukunft bleibt Geschäftsleiterin Fabienne Hagenbuch zurückhaltend. Sie sagt: «Wir würden schon gerne weiterwachsen.» Wenn da nur nicht der Fachkräftemangel wäre.