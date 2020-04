Kernfamilie ja, Konkubinatspartner nein: Die wichtigsten Antworten zur Lockerung der Einreise

Wer kann in die Schweiz einreisen?

Aktuell ist dies nur für wenige Personengruppen gestattet, etwa Personen mit einem Aufenthaltstitel in der Schweiz, Grenzgängern, Warentransporteuren und Durchreisenden – sofern sie glaubhaft machen können, dass sie die Schweiz nur passieren, um in das Land zu kommen, in dem sie leben. Bestehen Zweifel, dass die Person ausreisen kann oder will, können die Grenzbeamten die Einreise verweigern.

Was hat der Bundesrat am Mittwoch entschieden?

Er hat entschieden, dass die Einreisebeschränkungen ab dem 11. Mai schrittweise gelockert werden. In einem ersten Schritt sollen unter anderem Gesuche um eine Aufenthalts- oder Grenzgängerbewilligung von Erwerbstätigen aus einem EU- oder EFTA-Staat, die schon vor der Einführung der Einreisebeschränkungen am 25. März eingereicht wurden, bearbeitet werden. Es geht also um einen Pendenzenabbau. Ebenfalls wieder möglich ist der Familiennachzug für Familienangehörige von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern. Bei privaten Reisen dagegen bleibt vorläufig alles beim Alten, wie Bundesrätin Karin Keller-Sutter sagte; eine Einreise in die Schweiz ist also auch in Zukunft nur in Härtefällen möglich.