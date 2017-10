Zur ReparierBar des SoKu-Gartens Frick im Gemeindehaus der reformierten Kirchgemeinde kam ein bunt gemischtes Publikum. Neben dem Angebot, kaputte Elektro-Kleingeräte oder Velos reparieren zu lassen, zog auch die Kleiderbörse viele Interessierte an, die die Ware an den Kleiderständern oder am Wühltisch durchstöberten.

Während draussen Schäden an den Velos behoben wurden, wurden drinnen kaputte Reissverschlüsse an Jacken ersetzt oder ein Wackelkontakt an einem Haartrockner gerichtet. Auch für das leibliche Wohl war mit Kaffee und Kuchen oder einem Mittagessen gesorgt.

Die Leute brachten kaputte Nähmaschinen oder tragbare CD-Player. An einem der sechs Reparaturtische lötete Matthias Meyer eine USB-Dose an einer Platine wieder fest. Der Rheinfelder macht seit letztem Jahr bei der ReparierBar mit, da auch seine Frau vor Ort engagiert ist. Theres Reimann aus Gipf-Oberfrick brachte eine 35 Jahre alte Marmorlampe mit, die umgefallen und dabei entzweigegangen war. Ueli Wyser aus Villigen konnte ihr aber helfen, das zerbrochene Gewinde ersetzen und die Verkabelung neu machen.

Maddy Hoppenbrouwer vom Verein Permakultur, Regiogruppe Aargau, informierte über das namensgleiche, ganzheitliche Konzept. «Das ist ein umfassendes Thema und beruht auf ethischen Prinzipien», erklärte Hoppenbrouwer. Bei Permakultur gehe es nicht nur um Gartendesign, sondern um die ganze Gesellschaft, von Kultur über Spiritualität bis hin zu einer anderen Wirtschaftsphilosophie.

Am Stand von mit.dabei – Fricktal hatten Besucher die Möglichkeit eigene Ideen zur Förderung des Zusammenlebens von Einheimischen und Migranten in ein Buch einzutragen. «Wir arbeiten mit dem SoKu-Garten zusammen», sagte Gladys Rüegsegger. «Wir haben fast das gleiche Ziel. Wir wollen Migranten helfen, sich zu integrieren.»

Initiantin Su Freytag vom SoKu-Garten erklärte, dass sie bei der ReparierBar auch gezielt Migranten einbinde. Viele halfen in der Küche aus, sortierten die Kleider oder kümmerten sich um die Velos. Freytag sah es als eine gute Möglichkeit, dass die Migranten der Bevölkerung in Frick etwas zurückgeben konnten. (hgr)