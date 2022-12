Kantonsschule Die Fricktaler Grossräte überraschen mit einer gemeinsamen Stellungnahme zur Kanti Fricktal – und wehren sich gegen den Vorwurf, dies sei «Wischiwaschi»-Politik Das Fricktal bekommt ab Schuljahr 2029 eine eigene Kantonsschule. Derzeit läuft die Anhörung zu den drei Standorten Frick, Stein und Rheinfelden. Da überraschen die Fricktaler Grossräte und Parteien mit einem gemeinsamen Statement, dass das Fricktal eine Kanti brauche. Droht etwa Gefahr, dass das Projekt hinterrücks noch abgeschossen wird? Und: Welchen Standort präferieren die Grossräte selber?

Kommt die Kantonsschule nach Rheinfelden? Foto: Gerry Thönen/Aargauer Zeitung

Für drei Fricktaler Gemeinden geht es in diesem Jahr um die Wurst – oder treffender: um das prestigeträchtige Prädikat «Gemeinde mit eigener Kantonsschule». Denn bis 2029 bekommt das Fricktal seine eigene Kanti. Dies hat die Regierung so beschlossen und sie löst damit ein lange währendes Versprechen ein.

Oder nach Stein? Foto: Zvg/Aargauer Zeitung

Dass die Schule gerade jetzt kommt, liegt an den prognostizierten Schülerzahlen – und daran, dass die Basler Schulen, wo viele Fricktaler das Gymnasium besuchen, ab 2025 schrittweise weniger Schüler aus dem Fricktal aufnehmen.

Drei Gemeinden sind noch im Rennen

Im Standortrennen sind noch drei Gemeinden: Frick, Stein und Rheinfelden. Seit bald zwei Monaten läuft die Anhörung zu den drei Standorten. In der Gesamtbeurteilung des Kantons haben dabei die Gemeinden Stein und Rheinfelden die Nase vorne, vor allem auch, weil in Frick die Landerwerbskosten deutlich höher liegen. Denn hier ist das Areal bereits überbaut und muss für die dort ansässige Firma eine Ersatzlösung gefunden werden.

Oder doch nach Frick? Foto: Paul Gürtler/Aargauer Zeitung

Seit zwei Monaten also läuft die Anhörung – gehört hat man noch kaum etwas. Öffentlich Stellung bezogen hat bislang einzig die SP Bezirk Laufenburg. Sie präferiert, wenig verwunderlich, den Standort Frick. Sie tut dies «unter Vorbehalt», wie sie schreibt, und lobt in der Stellungnahme die Lage und den Umstand, dass keine weiteren Grünflächen überbaut werden müssen.

Gemeinsame Stellungnahme überrascht

Sonst blieb es seit der Eröffnung der Anhörung ruhig. Erstaunlich ruhig. Bis am Freitag. Da flatterte den Redaktionen ein Communiqué von sämtlichen Grossrätinnen und Grossräten sowie allen Bezirksparteipräsidien ins Haus. Darin begrüssen die Politiker, dass das Fricktal einen eigenen Mittelschulstandort erhält und halten

«alle drei vom Regierungsrat vorgeschlagenen Standorte grundsätzlich für eine Mittelschule geeignet».

Wichtig sei, so halten die Damen und Herren weiter fest, dass es nun zu keinen weiteren Verzögerungen komme und der Grosse Rat zeitnah über das Geschäft befinden könne. Entsprechend werde man sich in Aarau

«gemeinsam dafür einsetzen, dass das Fricktal eine eigene Mittelschule am geeignetsten Standort erhält».

Die Mitteilung lässt einen etwas ratlos zurück, denn die Kanti ist ja in ihrem Grundsatz bereits beschlossen und spätestens bei der Abstimmung müssen sich die Grossrätinnen und Grossräte auf einen Standort festlegen. Oder droht vielleicht hinterrücks Gefahr, dass das Projekt «Fricktaler Kanti» doch noch am Widerstand anderer Regionen scheitert?

«Wir wollen nichts riskieren»: Alfons P. Kaufmann, Die Mitte. Foto: Zvg/Aargauer Zeitung

Die Gefahr hält Die-Mitte-Fraktionschef Alfons P. Kaufmann zwar nicht für gross, dennoch sagt er: «Wir wollen nichts riskieren.» Es habe noch andere Regionen, die auch gerne eine Mittelschule hätten. GLP-Grossrätin Béa Bieber hält einen gemeinsamen Positionsbezug für eine Fricktaler Kantonsschule zum jetzigen Zeitpunkt für wichtig – gerade auch, weil bei der Abstimmung im Grossen Rat dann jeder für den von ihm präferierten Standort stimmen wird.

Von Wischiwaschi-Politik kann laut Riner nicht die Rede sein

Auch SVP-Grossrat Christoph Riner glaubt, dass die Mittelschule auf dem Papier im Trockenen ist. Aber eben: «Papier ist Papier, dies kann ändern.» Zudem mahnt er: «Wenn wir in Aarau vermitteln, dass wir schlussendlich nicht gemeinsam hinter einem gewählten Standort im Fricktal stehen können, geben wir tatsächlich Gedankengängen Auftrieb, dass das Fricktal gar keine Mittelschule erhalten soll und dies darf aus unserer Sicht nicht passieren.»

Den Vorwurf, ein derart allgemein gehaltenes Statement aller Grossräte sei doch etwas «wischiwaschi», lässt Riner nicht gelten.

«Wischiwaschi-Politik wäre, wenn jeder einfach auf der Landkarte schaut, welcher Standort ihm am nächsten ist und sich dafür ausspricht, ohne eine gesamtfricktalerische Sicht im Auge zu behalten.»

«Keine Winschiwaschi-Politik»: Christoph Riner, SVP. Foto: Zvg/Aargauer Zeitung

Zudem ist es laut Bieber nicht so, dass sich die Parteien um eine klare Aussage foutieren. «Die GLP Fricktal führt aktuell eine breit abgestützte Umfrage bei ihren Mitgliedern durch, um eine konsolidierte Haltung zu einem favorisierten Standort abgeben zu können. Diese wird in den nächsten Tagen veröffentlicht.» Bei der Anhörung wird sich die GLP «klar zu einem Standort vernehmen lassen».

Und auch bei den anderen Parteien wird es eine Positionierung geben – von Seiten der Kantonalpartei. Kaufmann:

«Die Mitte Aargau wird eine klare Stellungnahme abgeben mit einem Standortentscheid.»

Klarer wäre das Fricktaler Statement laut Riner wohl ausgefallen, wenn die drei Standorte in der Bewertung durch den Kanton weiter auseinander lägen. «Da dies aber nicht der Fall ist, ist es nicht mehr als seriös, Aarau zu signalisieren, dass wir Fricktaler hinter jedem der Standorte stehen können.»

Grossräte halten sich noch bedeckt

Ob der Kanton nach der Anhörung die Standorte in der definitiven Botschaft an den Grossen Rat auf zwei oder einen reduziert, wird sich weisen. Kaufmann ist gespannt darauf, welches Bild die Anhörung ergibt. Er kann sich gut vorstellen, dass in den Statements der Fraktionen ein oder zwei Standorte priorisiert werden.

Bleibt die Frage: Für welchen werden die Grossräte stimmen? Sie geben sich vorsichtig-bedeckt. Er behalte den präferierten Standort noch für sich, sagt Kaufmann:

«Für mich ist es im Moment wichtig, dass wir als Fricktaler noch offen bleiben.»

Bieber wird den Entscheid der Partei mittragen, wobei sie nicht verhehlt, dass «mein Herz für Rheinfelden schlägt».

«Mein Herz schlägt für Rheinfelden»: Béa Bieber. Foto: Markus Raub/Aargauer Zeitung

Riner mahnt, dass die Fricktaler zusammen halten und gesamtfricktalisch denken müssen und dass er «voll hinter dem gewählten Fricktaler Standort» stehen werde. Aber klar, räumt er auf Nachfrage ein, «als Grossrat aus dem Bezirk Laufenburg hege ich Sympathien für Frick». Eines ist ihm dabei wichtig:

«Egal, welcher Standort im Fricktal für die Mittelschule gewählt wird, darf dieser unter keinen Umständen den Standort des Berufsbildungszentrums Fricktal gefährden.»