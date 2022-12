Kaisten Wo Tiere ihr Glück finden – auch während der Coronakrise Seit Monaten ist der Tierlignadenhof für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Trotzdem sagt Co-Leiterin Stefanie Sutter: «Bei uns ist immer etwas los.» Demnächst etwa erhalten die beiden Schweinchen Peggy und Paige einen neuen Auslauf.

Stefanie Sutter, Co-Leiterin des Tierlignadenhofs in Kaisten, mit Eselin Raika. Nadine Böni / Fricktal

Auf dem Tierlignadenhof in Kaisten ist es ja eigentlich nie richtig ruhig. Rund 150 Tiere – von Enten und Hühnern über Fische, Hunde und Katzen bis hin zu Schweinen, Schafen, Ziegen, Kaninchen, Eseln und Pferden – sorgen für ordentlich Betrieb. Und trotzdem: Zumindest ein bisschen ruhiger ist es derzeit schon. Für Besucherinnen und Besucher nämlich ist der Gnadenhof bereits seit Mitte Oktober geschlossen. Der Entscheid ist nicht leicht gefallen. Aber: «Das war eine Vorsichtsmassnahme», sagt Stefanie Sutter.

Müssten sie oder Zwillingsschwester Janina, mit der sie gemeinsam den Hof führt, länger in Quarantäne oder Isolation, seien der Betrieb des Hofs und die Versorgung der Tiere kaum aufrechtzuerhalten. Ausserdem, so Sutter, gehörten Mitarbeitende oder deren Umfeld der Risikogruppe an. «Sie wollen wir natürlich unter allen Umständen schützen.» Nach den neuen Anordnungen des Bundes ist inzwischen klar, dass der Hof mindestens bis Ende Februar für Besucher geschlossen bleibt.

Neuer Auslauf für die Schweine Peggy und Paige

So ist auf dem Gnadenhof tatsächlich etwas Ruhe eingekehrt. Trotzdem geht den Schwestern und den beiden Mitarbeitenden des Hofs die Arbeit nie aus. An diesem Morgen etwa fährt Janina mit einer Katze zum Tierarzt, während Stefanie Büroarbeit erledigt. Immer irgendwo dabei am Arbeitsplatz: Die Hunde Anouk, Balu, Ailin und Lotta, die ab und zu gekrault werden wollen. Derweil wird auf dem Parkplatz des Hofs ein Baucontainer installiert. In den kommenden Wochen erhalten die beiden Schweinchen Peggy und Paige einen neuen Auslauf. Sutter lacht und sagt:

«Es ist immer etwas los.»

Auf dem Hof gibt es auch Gänse. Nadine Böni

Auf den sozialen Netzwerken halten Janina und Stefanie Sutter die Freunde des Tierlignadenhofs auf dem Laufenden. Den direkten Kontakt zu den Besucherinnen und Besuchern könne das aber kaum ersetzen, sagt Sutter. «Wir möchten zeigen, dass ein Zusammenleben unterschiedlichster Tierarten funktionieren kann und es bei uns viele tolle und ungewöhnliche Tierfreundschaften gibt – und das geht am besten, wenn man es selber erlebt.»

Die Schwestern geniessen es derzeit aber auch, dass sie sich für einmal fast gänzlich auf das Wohl der Tiere konzentrieren können. Erst recht, weil ein fast schon turbulentes Jahr hinter ihnen liegt. Nachdem im Frühjahr das Schweizer Radio und Fernsehen mit der Sendung «Echte Tierhelden» Einblicke ins Leben auf dem Hof zeigte, wurden Sutters von Reaktionen beinahe überwältigt. Anfragen für Besuche, Spenden, lobende Worte – «die allermeisten Rückmeldungen waren sehr positiv. Das hat uns in diesem Jahr viel Kraft gegeben», sagt Stefanie Sutter.

Die «Food Angel» unterstützen den Hof

Für sie ist deshalb klar: «Wir würden diese Erfahrung nicht missen wollen.» Auch wenn der prominente Auftritt in der Sendung auch Herausforderungen brachte. Der Besucherandrang im Sommer etwa war so gross, dass der Gnadenhof fixe Besuchertage einführen musste. Und: Auch die Anfragen von Haltern, die ihre Tiere abgeben möchten, nahmen stark zu. Allerdings sagt Stefanie Sutter:

«Wir können leider bei weitem nicht alle Tiere bei uns aufnehmen, dafür fehlen schlicht die Kapazitäten.»

Auch finanziell. Der Hof lebt schliesslich grösstenteils von Spenden. Sutters sind deshalb für jede Aufmerksamkeit dankbar. «Es gibt auch jetzt viele Menschen, die an uns denken, uns finanziell unterstützen oder Sachspenden vorbeibringen», sagt Stefanie Sutter. Seit einigen Wochen fährt ausserdem ein Lieferant des Vereins «Food Angels» regelmässig den Tierlignadenhof an. Der Verein setzt sich dafür ein, dass überschüssige, abgelaufene oder fehlerhafte Lebensmittel aus Detailhandel, Grosshandel und Produktion als Tiernahrung Verwendung finden.

Stefanie Sutter mit dem Pferd Lou. Nadine Böni

Hund Oskar hat sein Glück gefunden

Als hätte er verstanden, dass es um Futter geht, bellt im Raum nebenan in diesem Moment Schäferhund Oskar auf. Er ist einer der Neuankömmlinge auf dem Hof – und hält Stefanie Sutter ganz schön auf Trab. Sie lacht, als sie von vielen Spaziergängen erzählt, nach denen sie abends völlig ausgelaugt ins Bett fiel. «Er hingegen hat scheinbar unendlich Energie.» Die Geschichte des zweieinhalbjährigen Wildfangs ist dabei eigentlich traurig. Sein Besitzer habe unter gesundheitlichen Beeinträchtigungen gelitten und sei daher nicht länger mit Oskar klargekommen. Es ist eine Geschichte, wie sie viele Tiere auf dem Gnadenhof hinter sich haben. Der junge Schäferhund hat hier nun, wie sie, ein Zuhause für immer gefunden.

Nehmen sie ein Tier auf, gilt für die Zwillingsschwestern: Ganz oder gar nicht. Eine Devise, die sie auch sonst im Leben verfolgen. Sowohl Janina als auch Stefanie haben für den Hof ihre Arbeitspensen reduziert. Stefanie absolviert derzeit nach der Ausbildung zur Wildtierpflegerin nun eine Ausbildung als Tierheilpraktikerin. Job, Hof, Ausbildung – da ist jeder Tag durchgeplant. «Aber die Arbeit macht mich glücklich. Es ist unglaublich schön, für die Tiere da zu sein», sagt sie. Ihr Blick schweift hinüber zu Bernhardinerhund Balu, der inzwischen friedlich ein Nickerchen macht. «Ich stehe jedenfalls jeden Morgen gern auf.»