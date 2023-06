Kaisten «Wir werden uns hier schnell einleben»: Die Verwaltung zügelt ins frisch umgebaute Gemeindehaus 15 Monate lang arbeitete das Kaister Verwaltungsteam in einem alten Bauernhaus im Dorfzentrum. Nun sind die umfassenden An- und Umbauarbeiten am eigentlichen Gemeindehaus abgeschlossen. In den vergangenen Tagen wurden daher fleissig Zügelkisten gepackt – und die Schalter am Dienstag erstmals wieder im Gemeindehaus geöffnet.

Kaum wiederzuerkennen: In den vergangenen 15 Monaten wurde das Kaister Gemeindehaus umfassend saniert, aufgestockt sowie mit einem neuen Dach und einem Anbau versehen. Bild: Nadine Böni

Der Kaister Gemeinderat tagt jetzt über den Dächern des Dorfkerns: Die umfassenden An- und Umbauarbeiten am Gemeindehaus sind abgeschlossen – zumindest so weit, dass «der Betrieb für Gemeinderat, Verwaltungsangestellte und Kommissionen ohne Einschränkungen möglich ist», wie Gemeindeschreiber Manuel Corpataux sagt.

In den vergangenen Tagen wurden daher fleissig Zügelkisten gepackt, transportiert und wieder ausgepackt. Wichtig sei dabei gewesen, die Kisten gut zu beschriften, damit Unterlagen und Einrichtungsgegenstände auf Anhieb in der richtigen Abteilung landen, sagt Corpataux und fügt an: «Die Zusammenarbeit unter den Mitarbeitenden wie auch mit der beauftragten Firma hat gut funktioniert.»

Nun ist die Züglete – grösstenteils – abgeschlossen, seit Dienstag sind die Schalter der Verwaltung am neuen, alten Standort offen. Am 10. September findet ein Tag der offenen Tür für die Bevölkerung statt.

Die Zeit im Provisorium endet

Damit endet die Zeit im Provisorium: Während der Bauphase arbeitete die Verwaltung im gemeindeeigenen Weidhof im Unterdorf. Weil es dem Bauernhaus an grossen Räumlichkeiten fehlt, hatte die Gemeinde ausserdem das Dachgeschoss des Volg-Ladens angemietet. Dort wurden in den vergangenen 15 Monaten Gemeinderats- und Kommissionssitzungen abgehalten.

Am Montag eingeweiht: Das neue Sitzungszimmer des Gemeinderats und der Kommissionen über den Dächern des Dorfzentrums. Bild: Nadine Böni

Corpataux weiss um die Herausforderungen, die mit den ungewöhnlichen Räumlichkeiten einhergingen. Sein Fazit aber fällt positiv aus: «Das gesamte Verwaltungsteam hat sich rasch mit der neuen Situation zurechtgefunden.» So habe der Betrieb jederzeit aufrechterhalten und die Dienstleistungen erbracht werden können.

Ihm persönlich ist das Bauernhaus und dessen Charme gar so sehr ans Herz gewachsen, dass er es nun, im nigelnagelneuen Gemeindehaus fast etwas vermisst. «Aber natürlich freue auch ich mich, dass wir nun über moderne und praktikable Räumlichkeiten verfügen», sagt Corpataux lachend. «Wir werden uns hier schnell einleben.»

Der Kostenrahmen kann nicht eingehalten werden

Derweil werden einige Arbeiten am und um das Gebäude in den kommenden Tagen und Wochen noch fertiggestellt. Das Projekt kann damit im vorgesehenen Zeitplan abgeschlossen werden.

Anders sieht es für den Kreditrahmen aus. Einen Kredit über 3,2 Millionen Franken hatte der Souverän im November 2020 für das Projekt gutgeheissen. Dieser werde überschritten – hauptsächlich durch Effekte, die zum Zeitpunkt der Projektierung noch nicht absehbar waren: «Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine verteuerten Baumaterial-, Energie- und Transportkosten», sagt Corpataux. Die genaue Kreditabrechnung wird frühestens an der Wintergemeinde vorgelegt.