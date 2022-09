Kaisten Sie hält ein altes Handwerk am Leben: Köhlerin Doris Wicki heizt dem Meiler ordentlich ein Zwei Wochen lang schwelt der 35 Ster Holz grosse Kohlenmeiler vor sich her. Verantwortlich dafür, dass er nicht in Flammen aufgeht und aus dem Holz schlussendlich Kohle wird, ist Doris Wicki. Alle zwei Stunden muss sie die Baut kontrollieren – auch nachts. Doch das macht ihr nichts aus. Die Freude, ein altes Handwerk präsentieren zu können, überwiegt.

Köhlerin Doris Wicki erklärt im Rahmen des Köhlerfests in Kaisten einer Schulklasse den Kohlenmeiler. Jael Rickenbacher / Aargauer Zeitung

Es ist 11 Uhr morgens, aber die Festwirtschaft, die temporär beim Forsthaus Äsple in Kaisten steht, ist gut gefüllt. Viele geniessen ein frühes Mittagessen, manche ein Glas Wein. Ab und zu ertönt fröhliche Musik und Gesang aus der Wirtschaft. Die Stimmung ist lustig und es wirkt so, als wäre diese Gaststube immer hier.

Köhlerin Doris Wicki. Peter Schütz / Aargauer Zeitung

Doris Wicki, die momentan Köhlerin in Kaisten ist, hat eine Schaar Schulkinder um sich versammelt. Gespannt hören sie zu, wie sie den Aufbau und die wirtschaftliche Bedeutung früherer Zeiten des Kohlenmeilers erklärt. Man merkt ihr an, dass sie ihre Arbeit leidenschaftlich verrichtet und sie freut sich, den Kindern etwas mitgeben zu können. Sie sagt:

«Mir ist es sehr wichtig, dass dieses wertvolle, alte Handwerk nicht verloren geht. Leider gibt es heute nur noch wenige, die es beherrschen.»

Obwohl Wicki immer noch jede zweite Stunde den Meiler kontrollieren muss – auch nachts –, geht es ihr ausgezeichnet. Das Umfeld und die Atmosphäre des Festes geben ihr Kraft und Motivation weiterzumachen. Ausserdem gefällt ihr die Unterkunft, ein schönes Baumhaus mit Ausblick auf den Schwarzwald.

Doris Wicki erzählt von der Geschichte der Kohle. Jael Rickenbacher / Aargauer Zeitung

Bis zu 400 Schulkindern wird Wicki eine Einführung in die Welt der Köhlerei geben. Einige von ihnen sind von der Schule Habsburg und auf einer Wanderung mit Zwischenstation Köhlerfest. Die Kinder haben Freude, vor allem am Zeichnen mit Kohlestiften.

Mit dem Meiler gross geworden

Wicki selbst ist mit dem Köhlerei-Handwerk aufgewachsen. In den 70er-Jahren fingen ihr Vater und ihre Brüder damit an und als sie 2004 aus zeitlichen Gründen aufhören mussten, nahm Wicki sich dem Job an. Seither ist sie jeweils von Frühling bis Herbst an verschiedensten Orten als Köhlerin tätig.

Dass Wicki jede zweite Stunde den Meiler kontrolliert, ist essenziell für die Sicherheit. Falls zu viel Sauerstoff in die Baut käme, würde sich eine Glut bilden, was zu Feuer führen kann. Regen macht dem Meiler auch nichts aus: Wenn es zu trocken ist, wird sogar ein wenig Wasser darauf gegeben.

Seit 2005 ist Wicki im Europäischen Köhlerverband. Dieser hat 3000 Mitglieder – Köhler ist mittlerweile ein sehr seltener Beruf. Auch das ist für Wicki ein Motivator zum Weitermachen: «Ich hoffe, dass sich in der Zukunft auch junge Leute zu Köhlerinnen und Köhlern ausbilden lassen.»

Das Köhlerfest wird zum Volksfest

Die Bevölkerung von Kaisten geniesst es, dass etwas los ist. Es herrsche auch ein Solidaritätsgedanken im Dorf, erklärt Anton Schnetzler:

«Die Vereine von Kaisten unterstützen sich gegenseitig. Ich schätze diese Dorfkultur sehr. Das Köhlerfest ist sozusagen das Kaistener Volksfest und man merkt, dass die Organisatoren sich viel Mühe gegeben haben.»

Nebst der Festwirtschaft gibt es ausserdem eine Kafi-Stube und eine Köhlerbar. Wer nach dem Essen gerne eine Zigarette geniesst, kann sich in die Raucher-Lounge neben dem ebenfalls rauchenden Kohlenmeiler setzen.