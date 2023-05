Kaisten Problem der Wasserrohrbrüche gelöst: Gemeinde hat Leitungen auf knapp einem Kilometer Länge ausgewechselt Mit der Inbetriebnahme des neuen Wasserreservoirs kam es vergangenes Jahr in Kaisten zu über 40 Wasserrohrbrüchen. Mittlerweile ist das Problem gelöst – auch weil die Gemeinde vorsorglich alte Leitungen ersetzt hat.

In Kaisten kam es im Frühling und im Sommer 2022 zu diversen Wasserrohrbrüchen. Screenshot: Tele M1 (15. 8. 2022)

Vor gut einem Jahr nahm die Gemeinde Kaisten ihr rund 3 Millionen Franken teures Wasserreservoir im Gebiet Äspleberg in Betrieb. Es ersetzte das 1953 erstellte Reservoir Fasnachtberg, das bis anhin die Dorfzone von Kaisten mit Trink- und Brauchwasser versorgte. Mit dem neuen Wasserreservoir wollte die Gemeinde unter anderem die Druckschwankungen verringern und die Betriebs- und Versorgungssicherheit steigern.

Das Problem: Mit der Inbetriebnahme des neuen Wasserreservoirs im Frühling 2022 kam es bis August zu über 40 Wasserrohrbrüchen in der Gemeinde. Grund für die Rohrbrüche war neben dem höheren Leitungsdruck durch das neue Wasserreservoir auch der trockene Boden, der sich dadurch mehr bewegte und so weiteren Druck auf die alten Leitungen ausübte.

Wasser musste immer wieder abgestellt werden

Immer wieder musste das Wasser infolge eines Rohrbruchs abgestellt werden. In der Gemeinde kam es so zu diversen Baustellen, wo Wasserrohre ausgetauscht oder geflickt werden mussten. Die Gemeinde rechnete zwar damit, dass das neue Wasserreservoir zu Problemen führen könnte – jedoch nicht in diesem Ausmass.

Das Ersetzen aller alten Leitungen stellte für die Gemeinde damals keine Option dar, um das Problem zu lösen. Denn bei einer Gesamtlänge von rund 44 Kilometern an Wasserleitungen wäre dies für die Gemeinde schlichtweg zu teuer gewesen. Und so ging man denn im letzten Sommer noch davon aus, dass es wohl in Zukunft noch zu der einen oder anderen Baustelle in der Gemeinde aufgrund eines Wasserrohrbruchs kommen würde.

Leitungen auf 800 bis 900 Metern ersetzt

Wie Andreas Gertiser, Leiter der Unterhaltsdienste der Gemeinde Kaisten, sagt, sei es infolge des neuen Wasserreservoirs an September 2022 nur noch zu fünf oder sechs Wasserrohrbrüchen gekommen. «Das Problem hat sich gelöst», sagt er. Zu Wasserrohrbrüchen könne es zwar immer noch kommen, aber nur, wie es diese auch in einem natürlichen Rahmen – unabhängig vom neuen Wasserreservoir – geben würde.

Ersetzt habe man im letzten Frühling und Sommer Rohrleitungen auf einer Gesamtlänge von etwa 800 bis 900 Metern. Wenn es zu einem Rohrbruch kam, habe man zuweilen vorsorglich die alten Leitungen im angrenzenden Bereich gleich ersetzt. Einen grösseren Ersatz gab es hier etwa am Fusse des Kaistenbergs. «Es hat sich gezeigt, dass dies die richtige Strategie war», sagt Gertiser. Ein Vorteil des vorsorglichen Ersatzes sei, dass man nun bei künftigen Strassensanierungen die Leitungen nicht mehr austauschen müsse.