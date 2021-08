Nach zweimaliger Absage: Kulturerbe-Tag findet am 15. August statt

Fasnacht, Römer, Kriminalfälle und andere Kulturgeschichten erwarten die Besucher am achten Kulturerbe-Tag in Kaisten. Zur Eröffnung durch Regierungsrat Alex Hürzeler übergibt die Ortsbürgerkommission den neuen Heimatweg an die Bevölkerung.