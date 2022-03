Kaisten Musikgesellschaft spielt für Ukraine auf – und sammelt 20’000 Franken an Spenden Die Musikgesellschaft Kaisten verbindet mit der Ukraine eine besondere Beziehung und veranstaltete deshalb für das kriegsgebeutelte Land ein Benefizkonzert. Der Erlös kommt dem Ukrainischen Verein Schweiz in Basel zugute und soll für die medizinische Versorgung benutzt werden.

Die Musikgesellschaft Kaisten spielte beim Benefizkonzert zu Gunsten der Ukraine. Peter Schütz/Aargauer Zeitung

Kaisten setzte am Donnerstagabend ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Ein Konzert, wenige Ansprachen und eine Geldsammlung in der Mehrzweckhalle – damit bekannte die Dorfgemeinschaft Farbe für den von Russland überfallenen Staat.

Organisiert hatten den Anlass die Musikgesellschaft Kaisten und die Freunde der Ukraine aus Kaisten. Deren Vertreter Urs Müller fragte: «Geht uns dieser Krieg überhaupt etwas an?» Die Antwort gab er gleich selber. Putins Krieg sei nicht nur eine Gefahr für die Zukunft der ukrainischen Bevölkerung, sondern auch für die freiheitliche Ordnung Europas – «und damit auch für unsere Freiheit».

Erlös wird eingesetzt für die medizinische Versorgung

Die Ukraine brauche heute nicht Ratschläge, sondern Solidarität, sagte er, «unseren Beistand, unsere Hilfe». Wer jetzt den Überfallenen nicht helfe, so Urs Müller, «macht sich mitschuldig». Ähnlich Olga Senft, eine seit rund 25 Jahren im Fricktal lebende Ukrainerin. «Man zieht die Bevölkerung gegen ihren Willen in einen verheerenden Krieg», berichtete sie. Und:

«Diese Tage sind sehr schwierig für uns alle, wir brauchen viel Kraft und positive Energie.»

Positive Energie gab es in der Mehrzweckhalle reichlich – einerseits in Form von ausgewählten Musikstücken, andererseits auf finanzielle Weise. Bereits vor der Veranstaltung waren von verschiedenen Seiten rund 7000 Franken zugesagt worden – alleine 2000 Franken von der Gemeinde Kaisten. Insgesamt kam die stattliche Summe von 20000 Franken nach dem Konzert zusammen.

Das Geld soll der Ortsgruppe Basel vom Ukrainischen Verein Schweiz zugutekommen und für die medizinische Versorgung in der Ukraine eingesetzt werden. In einem zweiten Schritt sollen sechs bis acht Menschen in der Postschüür untergebracht werden. Dort seien noch ein paar räumliche Anpassungen nötig. Auch würden noch Betten benötigt «und vor allem Menschen, die uns unterstützen bei der Betreuung und Begleitung der Flüchtlinge», so Müller.

Ukrainischer Musikverein trägt Kaister Wappen

Dirigent Christoph Rehmann und Präsidentin Manuela Merkofer von der Musikgesellschaft Kaisten mit Olga Senft und Urs Müller (v. l.). Peter Schütz/Aargauer Zeitung

Die besonderen Beziehungen der Musikgesellschaft Kaisten zur Ukraine erläuterte MG-Präsidentin Manuela Merkofer. Von 2013 bis 2017 war Sergej Yemelyanenkov aus der Ukraine Dirigent der MG Kaisten. 2015, als sie das 150-jährige Bestehen mit der Anschaffung einer neuen Uniform feierte, gelangten die vorherigen hellgrauen Uniformen in die Ukraine, wo sie bis heute von einem Musikverein mit dem Kaister Wappen auf der Brust getragen werden.

Zuletzt war 2019 die Ukrainische Staatsphilharmonie Khmelnitsky mit 40 Profimusikerinnen und -musikern zu Besuch. Manuela Merkofer sagte im Rückblick:

«Wir haben in vier Tagen zusammen ein Konzert auf die Beine gestellt und es war ein Highlight.»

Die Musikerinnen und Musiker waren damals in 17 Gastfamilien untergebracht, «daraus sind Freundschaften entstanden», sagte sie.