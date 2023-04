Kaisten Mit Crêpes, Burger und Torten: Im «Oliv & Sweet Seduction» will das neue Wirtinnen-Duo die Gäste süss und pikant verführen In der Kaister Dorfmitte ist das frühere «Cassiopeia» unter neuem Management und neuem Namen wiedereröffnet worden. Annamaria Herrera und Larissa De Chiara heissen die zwei Frauen, die sich damit selbstständig gemacht haben. Rund einen Monat nach der Eröffnung sind die beiden mit dem Start sehr zufrieden.

«Oliv & Sweet Seduction» heisst der neue Gastrobetrieb in Kaisten, den Annamaria Herrera und Larissa De Chiara (von links) gemeinsam führen. Bild: Hans Christof Wagner

14.30 Uhr– Kaffeezeit – die Gäste strömen. Annamaria Herrera und Larissa De Chiara kommen aus dem Grüezi-Sagen kaum heraus. «Dabei gehört der Dienstag eher noch zu den ruhigeren Tagen», sagen die beiden. Sie sind die Inhaberinnen von «Oliv & Sweet Seduction», Kaistens neuer Gastroattraktion in der Dorfmitte.

Am 2. April eröffnet, ziehen die beiden Frauen und Freundinnen eine positive Startbilanz. «Ich denke, die Kaisterinnen und Kaister sind sehr froh, dass es hier gastronomisch weitergeht», sagt Herrera. Mit hier meinen sie die Dorfstrasse 18, wo sich zuvor über viele Jahre das Bistro Cassiopeia befunden hat. Das haben die beiden übernommen.

Den Februar und den März haben die neuen Wirtinnen genutzt, die Räume nach ihren Vorstellungen umzugestalten. «Wir haben sehr viel verändert, eigentlich fast alles», erzählt Herrera, und De Chiara nickt. Möbel, Beleuchtung, Deko, Küche, neue Farbe – in alles wurde während der kurzen Phase der Schliessung mit Hochdruck investiert. Schliesslich sollte am 2. April alles bereit sein.

Auf die Kuchen- und Tortenvitrine warten die beiden noch

Und das hat das Frauenduo auch weitgehend erreicht, auch wenn in der Küche noch das eine oder andere Gerät fehlt. Auch wenn die Kuchen- und Tortenvitrine, in der Herrera ihre süssen Kreationen präsentieren möchte, erst noch geliefert werden muss.

«Sweet Seduction» heisst ihr Cakedesign-Business, das sie zuvor schon betrieben hat und in Kaisten weiterführen wird. Der Name bleibt erhalten. Den Namen «Oliv» hat De Chiara eingebracht, nach nächtelangem Grübeln, wie sie lachend verrät. So entstand der neue Betriebsname. Wobei die Beiz selbst, auch der Kürze wegen, das «Oliv» sein soll.

Amara Spritz und Cranberry-Flower sind die beiden Hausapéros im «Oliv». Bild: Hans Christof Wagner

Süsse und pikante Crêpes sowie Burger auf der Speisekarte

Das unterstreicht auch der grosse Olivenbaum im Eingangsbereich. Das zeigt sich zudem an der Karte mit mediterranem Einschlag. Bei den wöchentlich wechselnden drei Mittagsmenüs ist eigentlich immer Pasta oder Risotto dabei. Auf der Karte stehen Antipasti und Bruschette sowie süsse und pikante Crêpes. Burger und Chicken machen weitere Schwerpunkte aus. Bei den Getränken stechen die beiden hausgemachten Apéros heraus: Amara Spritz mit Alkohol und Cranberry-Flower ohne.

Im Mai soll die zur Dorfstrasse gelegene vordere Terrasse auch mit neuen Storen versehen werden. Bild: Hans Christof Wagner

Mit dem Mittwoch als alleinigem Ruhetag und Öffnungszeiten von morgens bis teilweise 23 Uhr will das «Oliv» den Büezer zum Znüni ebenso ansprechen wie den Kneipengänger am Samstagabend oder den Bruncher am Sonntagmorgen.

Mit rund 50 Sitzplätzen innen, knapp 40 auf der hinteren, überdachten Terrasse und nochmals 20 draussen vor dem Haus ist die Zahl der Sitzplätze auch üppig. Im Mai soll die zur Dorfstrasse gelegene vordere Terrasse auch mit neuen Storen versehen werden, kündigen die beiden an.

Annamaria Herrera und Larissa De Chiara haben sich mit Verve in ihr neues Metier gestürzt und sind Gastgeberinnen aus Leidenschaft. Für beide war der erste Monat «Oliv» herausfordernd. Beide sagen: «Wir sind abends müde.» Sie meinen aber auch: «Das muss doch so sein, das ist doch auch ein gutes Zeichen.»