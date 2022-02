Kaisten «In allem, was wir hier tun, steckt Moni»: Vor drei Jahren verstarb Tierlignadenhof-Gründerin Monica Spoerlé Vor drei Jahren starb die langjährige Leiterin des Tierlignadenhofs in Kaisten, Monica Spoerlé. Die Erinnerungen an das «Hofmami» leben auf dem Hof weiter, genauso wie ihre Philosophie vom harmonischen Zusammenleben von Mensch und Tier. Das ist ihren Nachfolgerinnen zu verdanken.

Im Rahmen der Serie «Aeschbachers Sommerjob» besuchte 2010 SRF-Moderator Kurt Aeschbacher Monica Spoerlés Tierlignadenhof. zvg/SRF

Janina und Stefanie Sutter finden liebevolle Worte: «Es gibt Tage, die uns schwerer fallen. Heute ist so ein Tag. Auch wenn du nicht mehr da bist, begleitest du uns auf unserem Weg und bleibst auf ewig in unseren Herzen», schreiben die Zwillingsschwestern auf Facebook. Es ist eine Botschaft an Monica Spoerlé, Initiantin und langjährige Leiterin des Tierlignadenhofs in Kaisten. Sie starb vor genau drei Jahren.

Auf dem Tierlignadenhof ist das «Hofmami» noch immer präsent. Ihre Philosophie von der harmonischen Lebensgemeinschaft verschiedener Tierarten und Menschen lebt weiter, auch dank Janina und Stefanie Sutter.

Schon als Kinder auf dem Hof

Die beiden hatten schon als Kinder auf dem Hof mitgeholfen und dessen Leitung 2017 übernommen, als Spoerlé aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten musste. «In allem, was wir hier tun, steckt Moni», sagt Janina Sutter und Stefanie ergänzt:

«Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht an sie denken.»

Janina (links) und Stefanie Sutter haben den Hof 2017 übernommen. zvg/SRF

Besonders bei schwierigen Entscheiden – ob etwa ein Tier aufgenommen wird – oder anderen herausfordernden Situationen, würden sie sich oft fragen: «Was hätte Moni gemacht?» Und manchmal ergibt sich dann auch unerwartet eine Lösung. «Dann denken wir: Das war jetzt wieder ein Zeichen von ihr», sagt Janina mit einem Lachen.

Gegenseitiger Respekt war ihr wichtig

Auf dem Hof leben etwa Katzen, Hunde, Pferde und Esel, Hühner, Enten, Hasen und Fische, Schafe und Ziegen, ein Hausschwein und ein Wildschwein. Natürlich bedurfte es mit jeweils 120 bis 150 tierischen Bewohnerinnen und Bewohnern auf dem Hof auch mal ein strenges Wort – wenn sich etwa die Pferde um das Gras zankten.

Aber: «Monis Umgang mit den Tieren war einmalig, immer liebevoll, immer respektvoll. Das war ihr sehr wichtig», sagt Janina. Und das beruhte durchaus auf Gegenseitigkeit:

«Auch die Tiere zeigten ihre Zuneigung zu Monica und den Respekt, den sie für sie hatten.»

Monica Spoerlé (rechts) – hier mit Chanson-Legende Lys Assia bei deren Besuch auf dem Hof 2014 – hatte ein grosses Herz für Tiere, auch für den Ochsen Cäsar. sh/«Aargauer Zeitung»

Den Schwestern fehlt sie noch heute. Nicht nur wegen der Tiere und des Hofs, sondern vor allem als Mensch. «Moni war eine sehr offene Person. Mit ihr konnten wir über alles sprechen – und vor allem auch mal herzlich über uns lachen», sagt Stefanie Sutter.

Sie geben ihre Botschaft weiter

Die Schwestern erinnern sich gern an lange Abende, an denen sie einfach beisammen sassen, im «Dreieckli» die Alltagssorgen besprachen, einfach gemeinsam Zeit verbrachten, inmitten ihrer Tiere. Janina Sutter sagt:

«Wir haben so viele gemeinsame Erlebnisse, an die wir zurückdenken können und die uns Kraft geben.»

Kraft auch, Monica Spoerlés Lebenswerk weiterzuführen. «Es war uns wichtig, dass wir den Hof in Monis Sinne weiterführen können», sagt Stefanie Sutter. Für die Tiere, die auf dem Tierlignadenhof ihr Zuhause für immer gefunden haben. Aber auch, um Spoerlés Botschaft vorzuleben und weiterzugeben: Wer jedem Lebewesen mit Respekt begegnet, der erntet Respekt. «Das versuchen wir allen Besucherinnen und Besuchern des Hofs, ob gross oder klein, zu vermitteln.»