Kaisten Im Jubiläumsjahr kommt es zum Stabwechsel bei der Spitex: Peter Kalt löst Josef Winter als Präsident ab Im 30. Jahr ihres Bestehens hatte die Spitex Kaisten vor allem mit einer schwierigen Personalsituation zu kämpfen. Aber jetzt sei diese überwunden, hiess es bei der Generalversammlung des Vereins. Auch personell stehen die Zeichen auf Neuanfang. Die Mitarbeitenden des 15-köpfigen Teams waren 2022 13’335 Stunden im Einsatz.

Peter Kalt (links) löst Josef Winter als Präsidenten der Spitex Kaisten ab, in der Mitte Geschäftsleiterin Eveline Stocker. Bilder: Horatio Gollin

Seit 30 Jahren bietet die Spitex Kaisten ambulante Pflege und Hilfe zu Hause an. Das feierte die Organisation bei der Jubiläums-Generalversammlung, zu der 75 Mitglieder gekommen waren. Präsident Josef Winter betonte gegenüber den Anwesenden, dass die vergangenen Jahre von einer angespannten Personalsituation geprägt gewesen seien.

2022 setzte sich dies fort, da mehrere Mitarbeiter die Spitex verliessen. Das Jahr war von der Suche nach neuem Personal geprägt. Aufgrund von Krankheitsausfällen wurden die Mitarbeitenden des 15-köpfigen Teams zusätzlich belastet. Winter sagte:

«2022 war für Präsident und Geschäftsleitung das schwierigste Jahr bezogen auf die Personalsituation. Aber heute ist die Krise überwunden.»

Für 2023 steht wieder das alle vier Jahre fällige Audit durch das Departement Gesundheit und Soziales an, sagte Geschäftsleiterin Eveline Stocker. 2022 zählte die Spitex 113 Klienten in Kaisten. Die Spitex leistete dabei in der Krankenpflege eine Arbeitszeit von 10’361 Stunden, davon 5904 anrechenbare Pflegestunden, 3260 nicht anrechenbare Stunden und 1197 Stunden von Auszubildenden.

Spitex-Kaffee wieder zweimal pro Monat offen

Hinzu kommen 1337 Stunden Pikettdienst/Bereitschaft. Im Bereich der Haushaltshilfe kamen weitere 2974 Arbeitsstunden auf. Womit sich der Gesamtaufwand 2022 auf 13’335 Stunden ohne Pikettdienst beläuft. Stocker kündigte an, dass ab Ende April das wegen Corona eingestellte Spitex-Kaffee wieder zweimal pro Monat öffnen wird.

Die Spitex Kaisten feiert das 30-jährige Bestehen. 75 Mitglieder kamen zur Generalversammlung.

Während 2021 noch mit einem Verlust von rund 19’000 Franken geschlossen hatte, endete 2022 mit einem Gewinn von rund 44’000 Franken, führte Kassierer Peter Wicki aus. Der Ertrag beläuft sich auf 504’000 Franken, denen ein Aufwand von 723’800 Franken gegenübersteht. Ausgeglichen wird der Fehlbetrag durch Beiträge und Spenden in Höhe von 263’500 Franken.

In der Bilanz für 2022 setzen sich die Aktiven in Höhe von 207’000 Franken aus einem Umlaufvermögen von 188’000 Franken und einem Anlagevermögen von 19’000 Franken zusammen. Die Passiven von 207’000 Franken bestehen aus einem Eigenkapital von 73’000 Franken und einem Fremdkapital von 134’000 Franken.

Jahresgewinn von 15’000 Franken im Budget 2023

Die Rechnungsprüfung hatte keine Beanstandungen und der Vorstand wurde mit grossem Mehr entlastet. Winter stellte das Budget 2023 vor, das einen Betriebsertrag von 463’000 Franken sowie Beiträge und Spenden in Höhe von 272'000 Franken gegenüber einem Aufwand von 719’000 Franken vorsieht. Es wird mit einem Jahresgewinn von 15’000 Franken gerechnet. Der Mitgliederbeitrag bleibt unverändert bei 40 Franken. Das Budget 2023 wurde mit grossem Mehr verabschiedet.

Der scheidende Präsident Josef Winter bedankt sich bei den Mitarbeiterinnen mit einem Glas Honig.

Winter ist seit 2014 Präsident. Aus gesundheitlichen Gründen gibt er das Amt auf. Der Vorstand schlug vor, das Vorstandsmitglied Peter Kalt zum neuen Präsidenten für die restliche Amtsperiode bis 2024 zu wählen. Mit grossem Mehr wurde Kalt zum Präsidenten gewählt. «Ich bedanke mich für das Vertrauen und hoffe, dass ich als Greenhorn in Sachen Spitex die Erwartungen erfüllen kann», sagte Kalt, der sich in die neue Aufgabe zügig einarbeiten will.

Nach dem offiziellen Teil lud die Spitex anlässlich ihres 30. Jubiläums noch zum Abendessen ein. Für Unterhaltung sorgte «Frau Professor Dr. Nimmsnichtsoernst» mit ihrem Programm «Lachen ist gesund».