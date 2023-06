Kaisten Gleich zwei Grossprojekte in Kaisten: In den kommenden Jahren entstehen rund 120 Wohnungen Der Kaister Investor Martin Schnetzler plant in den kommenden Jahren im Dorf gleich zwei grössere Überbauungen. Insgesamt könnten so rund 120 Wohnungen entstehen. Der Wohnungsmarkt werde dies aufnehmen, ist er überzeugt – dem Zeitplan für die beiden Projekte misst er dennoch besondere Bedeutung zu.

Auf der weitgehend unbebauten Parzelle an der Unterdorfstrasse sollen vier Mehrfamilienhäuser entstehen – das leer stehende Bauernhaus (rechts) wird abgerissen. Bild: Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Die Gemeinde Kaisten dürfte in den kommenden Jahren die Marke von 3000 Einwohnerinnen und Einwohnern knacken. Für diese Prognose braucht es keine Glaskugel – ein Blick in die Baupublikationen reicht. Ab dem kommenden Montag, 19. Juni, liegt auf der Bauverwaltung ein Baugesuch für eine grössere Überbauung auf: Vier Mehrfamilienhäuser samt Autoeinstellhalle sollen demnach an der Unterdorfstrasse entstehen.

Die Bauherrschaft liegt bei der Schnetzler Liegenschaften AG von Martin Schnetzler. Als Bauareal vorgesehen ist die knapp 6200 Quadratmeter grosse Parzelle 80. Diese ist heute weitgehend unbebaut. Einzig im südlichen Teil der Parzelle stehen derzeit ein Einfamilienhaus und ein leer stehendes Bauernhaus samt kleinem Schopf.

Ersteres wird gemäss Bauherr Martin Schnetzler stehen bleiben, das Bauernhaus mit Schopf hingegen soll abgerissen und durch eines der neuen Gebäude ersetzt werden.

56 Wohnungen in zwei- und dreigeschossigen Gebäuden

Die vier angedachten Gebäude werden dabei unterschiedlich hoch sein. «Das Baugebiet liegt in zwei unterschiedlichen Zonen», erklärt Schnetzler. Teilweise befindet es sich in der Wohn- und Gewerbezone WG2, in der zweigeschossige Bauten erlaubt sind, teilweise in der Wohn- und Gewerbezone WG3, die dreigeschossige Bauten ermöglicht.

Das heisst für das Bauprojekt: Zwei Gebäude sind zweigeschossig und zwei Gebäude dreigeschossig geplant, wobei allesamt über ein zusätzliches Attikageschoss verfügen.

In den beiden grösseren Gebäuden sind je 18 Wohnungen angedacht, in den beiden kleineren je zehn. Insgesamt entstehen so 56 Wohnungen. Schnetzler ist zuversichtlich, dass «der Wohnungsmarkt dieses Angebot gut absorbieren wird». Er verweist auf die Nähe zum Sisslerfeld. «Hier entstehen in den kommenden Jahren viele neue Arbeitsplätze», so Schnetzler. Und die Arbeitnehmenden dürften dabei auch Kaisten als neuen Wohnort in Betracht ziehen.

Ein weiteres Grossprojekt ist bereits angedacht

Schnetzler plant derzeit ausschliesslich mit Mietwohnungen, wobei diesbezüglich noch Anpassungen möglich seien. Die Wohnungen verfügen über 2,5 bis 5,5 Zimmer. «Wir möchten für Singles und Paare wie auch für Familien passende Wohnungen bieten», sagt Schnetzler. Hohen Wert lege man ausserdem auf die Umgebungsgestaltung, wo unter anderem ein grosszügiger Spielplatz angedacht ist.

Der Bauherr rechnet mit einem Baustart im Herbst 2024, womit die Wohnungen nach rund zwei Jahren Bauzeit gegen Ende 2026 bezugsbereit sein dürften.

Dem Zeitplan wird bei diesem Projekt dabei eine besondere Bedeutung zugemessen. Denn Schnetzler möchte es gut mit einem zweiten Projekt koordinieren. Auf einer anderen Parzelle in Richtung Rheintalstrasse plant der Kaister Investor eine weitere Überbauung mit noch einmal rund sechzig Wohnungen.

Das Baugesuch dafür folgt voraussichtlich noch in diesem Sommer. Mit dem Baustart hier möchte Schnetzler allerdings möglichst lange zuwarten, um ein Überangebot und somit längere Leerstände bei den Wohnungen zu verhindern.