Kaisten Einer der besten der Schweiz: Gregor Rehmann holt mit einem 2021er Süssmost erstmals Gold auf Bundesebene Der Obstbauer kann den Erfolg noch immer nicht so richtig fassen. Eine Fachjury verlieh seinem 2021er Süssmost die Top-Bewertung. Auf kantonaler Ebene ist ihm das schon öfters gelungen, aber gegen gesamtschweizerisch starke Mitbewerber noch nie. Die Auszeichnung bestärkt ihn. Er sagt: «Ich bin auf dem richtigen Weg.»

Gregor Rehmann aus Kaisten hat mit seinem Süssmost gesamtschweizerisch die Goldmedaille eingeheimst. Hans Christof Wagner (12. Mai 2022)

Gregor Rehmann aus Kaisten ist noch immer überrascht. «Ich hätte echt nicht damit gerechnet. Die Konkurrenz ist gesamtschweizerisch gross», sagt er. Aber es hat dann doch gereicht, bei der nationalen Fruchtsaftprämierung «Die Goldene Presse» in Bern Gold zu holen. Dabei hatte er persönlich gar nicht anwesend sein können. «Die Einladung kam ziemlich überraschend, so war ich terminlich verhindert», sagt er.

53 Produzentinnen und Produzenten aus der ganzen Schweiz waren dort gegeneinander angetreten und hatten sich dem strengen Gaumen einer Fachjury gestellt. Der mundete Rehmanns Süssmost besonders gut und belohnte diesen in der Kategorie «Apfelsaft geklärt/geschönt» mit Gold. Zugelassen waren nur Produkte, die in der Schweiz und zu mindestens 90 Prozent aus Schweizer Rohstoffen produziert worden sind. Aus total 87 Proben galt es, die Besten zu küren.

Auf Kantonsebene schon öfters Gold geholt

Gold auf Bundesebene – für den Kaister Obstbauer eine Premiere. Kantonal, bei den Aargauer Süssmost-Qualitätswettbewerben, hat er schon öfters Gold geholt. Eidgenössisch hat es auch schon einmal für Silber gereicht. Aber Gold war bisher eben nie dabei. Umso stolzer stimmt Rehmann jetzt der jüngste Erfolg in Bern. Er sagt:

«Für mich ist das eine gute Rückmeldung und eine Bestätigung dafür, dass ich in der Mosterei auf dem richtigen Weg bin.»

Bei der nationalen Fruchtsaftprämierung «Die Goldene Presse» war auch der Most von Gregor Rehmann aus Kaisten unter den Proben. zvg/Daniela Clemenz

Und was ist sein Erfolgsrezept? Für ihn kommt es vor allem auf die richtige Mischung bei den Apfelsorten an. Vier bis fünf sollten es schon sein. Den Most zu mischen, mache ihn gegenüber dem reinsortigen harmonischer und verleihe ihm ein interessanteres Zusammenspiel von Süsse und Säure, erklärt Rehmann.

Die Äpfel, die er dafür verwendet hat, stammen aus dem eigenen Anbau, von Nieder- und Hochstammkulturen und wurden 2021 geerntet – mengenmässig kein Spitzenjahrgang, aber in der Qualität doch aussergewöhnlich, wie Rehmann erzählt.

Rund 400 Liter vom prämierten Most

Rund 400 Liter von dem jetzt prämierten Most hat er abfüllen können. Wer davon kosten möchte, um herauszufinden, warum Rehmann Edelmetall dafür holte, kann dies tun. Der Landwirt verkauft ihn über den Selbstbedienungsladen, den er in der Dorfmitte von Kaisten betreibt.

Aber ob es genau die Mischung ist, die in Bern die Jury zu degustieren bekam, ist fraglich. Rehmann hat den Süssmost in unterschiedlichen Chargen mit unterschiedlichen Mischungsverhältnissen gepresst.

Der 52-Jährige treibt auf dem Kaister Endelhof, den er 2020 gekauft hat, eine Landwirtschaft mit den Schwerpunkten Obst- und Ackerbau. Auch mit seinen Kirschen hat er schon Preise geholt. Tierhaltung gehört nicht zu Rehmanns Betriebszweigen, mit Ausnahme der drei Alpakas, die bei ihm das ganze Jahr über auf der Weide stehen.

Neben dem Obstanbau bildet die Lohnmosterei ein weiteres Standbein seiner wirtschaftlichen Existenz. In guten Obstjahren laufen rund 50'000 Liter Most durch seine Presse.