Kaisten Köhlerin Doris Wicki bringt den Holzberg zum Glühen – und wohnt dafür im Baumhaus Nach zehn Jahren raucht beim Forsthaus Äsple in Kaisten bald wieder ein Kohlenmeiler. Am Dienstag startete der Aufbau des Meilers mit acht Metern Durchmesser. Diesen Samstag wird er entfacht. Zwei Wochen wird er schwelen. Verantwortlich dafür, dass er nicht erlischt, ist Köhlerin Doris Wicki – die dafür zwei Wochen im Baumhaus wohnt.

Köhlerin Doris Wicki und OK-Präsident Andreas Gertiser freuen sich darauf, wenn der Meiler am Samstag entfacht wird. Dennis Kalt/Aargauer Zeitung

Der Regen prasselt an diesem Dienstagnachmittag auf die Helferinnen und Helfer nieder. Hier, an einer kleinen Waldlichtung beim Forsthaus Äsple, knackt das Holz im Zehnsekundentakt. Denn der mechanische Spalter wird unnachgiebig gefüttert, damit der Kohlenmeiler ordentlich in Form gebracht werden kann.

Oben, auf dem Holzhaufen in rund 2,5 Metern Höhe, kraxelt Köhlerin Doris Wicki herum. Sie ist durchnässt, aber glücklich. Die Tropfen perlen ihr übers Gesicht, als sie sagt:

«Es ist schön, dass trotz des Regens so viele Freiwillige für den Aufbau zusammengekommen sind.»

Das findet auch Andreas Gertiser, OK-Präsident des Köhlerfests in Kaisten. «Rund 20 Freiwillige sind hier; mehr, als sich angemeldet haben», sagt er.

Nachdem in Kaisten zuletzt vor zehn Jahren der letzte Meiler vor sich hin schwelte, wird diesen Freitag das Köhlerfest offiziell eröffnet. Die Bühne für das zwei Wochen andauernde Spektakel steht, ebenso wie die Festwirtschaft mit 450 Sitzplätzen oder die Zigarrenlounge.

Am Samstagabend wird der Meiler entfacht

Doch erst am Samstag um 21 Uhr wird Doris Wicki, die seit über zwei Jahrzehnten dem traditionellen Handwerk der Holzkohleherstellung nachgeht, den Holzberg zum Glühen bringen. Dazu reichen ihr nur wenige glühende Kohlestücke, die sie oben in das sogenannte ‹Füllihus› – einen hölzernen Kamin, der den Meiler durchdringt – gibt.

Weil das Holzgerüst des Meilers mit Tannengrün sowie mit einer dicken Schicht «Löschi» luft- und wasserdicht verschlossen wird, kann das Holz nicht verbrennen. Wiki sagt:

«Ohne Sauerstoff verschwelt das Holz bei Temperaturen von rund 500 Grad.»

Das Holz des Kohlemeilers stammt von Wildkirschbäumen aus den Kaister Wäldern. Der Kohlenmeiler besteht aus 35 Ster Holz, ist rund drei Meter hoch und hat einen Durchmesser von acht Metern.

Sie wird die Glut laufend kontrollieren

Wicki geht davon aus, dass der Meiler so rund zwei Wochen schwelen wird. Während dieses Zeitraums bewohnt die Köhlerin ein dafür extra angefertigtes Baumhaus direkt neben dem Meiler. «Es ist wichtig, dass die Glut permanent kontrolliert wird», sagt sie.

Wicki macht die relativ spartanische Unterkunft im Baumhaus über zwei Wochen nichts aus. Im Gegenteil:

«Dass ich ein altes und einstiges so wichtiges Handwerk weiterführen und den Menschen präsentieren darf, freut mich sehr.»

Sobald das Holz zur Kohle verschwelt ist, wird eine Plane über den Meiler gelegt. Etwa Anfang November, so Gertiser, soll die Plane entfernt und die Kohle verkauft werden.