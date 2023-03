Kaisten Ein Dorf mit «glühendem Zusammenhalt»: «Kaister Rückspiegel 2022» ist erschienen – mit Köhlerfest als Höhepunkt Das Kaister Köhlerfest war der Höhepunkt im Dorfleben des vergangenen Jahres: Um das 15-tägige Fest zu stemmen, liessen sich 182 Frauen und Männer in rund 500 Schichten einteilen. Die nun erschienene Dorfchronik blickt noch einmal darauf zurück – aber auch noch viel weiter. Etwa ins 19. Jahrhundert, wo «de Schnider Karl» als letzter Störschneider mit der Nähmaschine durch das Dorf zog.

Das Köhlerfest, hier mit dem OK, war der Höhepunkt im Kaister Dorfleben 2022. Bild: zvg

Die 44. Ausgabe des Kaister «Rückspiegels» ist erschienen. Auf 136 Seiten und mit vielen farbigen Bildern blickt die Dorfchronik auf das vergangene Jahr zurück. Das Umschlagsbild lässt gleich erahnen, dass das Köhlerfest den Höhepunkt des Jahres 2022 im Dorfleben der Gemeinde darstellte und «zu einem Jahrzehnt-Erlebnis für unsere Dorfgemeinschaft» wurde, wie es in der Dorfchronik heisst.

15 Tage lang bot das Köhlerfest hoch oben über dem Dorf ein breites Programm. Im Beitrag «Glühender Zusammenhalt» lässt sich OK-Präsident Andi Gertiser im Rückblick auf das Fest wie folgt zitieren:

«Unsere Helferteams waren einfach sensationell. Unglaublich, was da geleistet wurde.»

So haben sich in den 15 Tagen 182 Frauen und Männer in rund 500 Schichten einteilen lassen. Viele sprangen bei Bedarf – und den gab es angesichts des stets grossen Publikums mehrfach – zusätzlich ein oder verlängerten einfach ihre Schichteinsätze, heisst es im Beitrag.

Der «Kaister Rückspiegel» erzählt aber auch andere Geschichten. Eine ist die vom letzten Kaister der Berufsgattung des Störschneiders. Dieser lebte von 1864 bis 1945 und bewohnte im Haus an der Einmündung zur Kaistenbergstrasse im Dachgeschoss ein geräumiges Arbeits- und Schlafzimmer. Karl Schmid, oder «de Schnider Karl», wie man ihn damals nannte, war aber zumeist mit seiner Nähmaschine unterwegs, die er auf einem selbst konstruierten Anhänger zu Fuss transportiere.

So waren die Arbeitsstätten von Schmid vornehmlich die Wohnzimmer der Kundinnen und Kunden. Diese kauften zuvor die für die Näh- und Schneiderarbeiten nötigen Stoffe bei fliegenden Händlern an der Haustüre ein. Zu den Tätigkeiten des Störschneiders gehörten das Massnehmen, das Anfertigen von Schnittmustern, das Zuschneiden des Stoffes und schliesslich die Näharbeiten von Hand oder mit der Nähmaschine.

«Kaister aus aller Welt» widmet sich Singapur

Mit der Vorstellung des Störschneiders beginnt im «Rückspiegel» gleichzeitig eine neue Rubrik über das dörfliche Handwerk früherer Jahrhunderte, die in den nächsten Ausgaben weitergeführt wird. Vertreten in der Dorfchronik sind indes auch altbekannte Rubriken. So widmet sich etwa «Kaister in aller Welt» in einem Beitrag dem Land Singapur und dem Kaister Philipp Reimann, der dort, zumindest vorübergehend, eine neue Heimat gefunden hat.

Weiter ein Thema sind die nachbarschaftlichen Beziehungen über den Rhein hinweg, von denen etwa die Sage vom «Fährigeist» und der Beitrag über die deutsche Gemeinde Murg zeugen.