Kaisten Die Überbauung an der Schulstrasse kommt die Gemeinde teurer als gedacht Bei der Gemeindeversammlung am Freitag informierte Gemeindeammann Arpad Major die Stimmberechtigten über den gestiegenen Finanzbedarf. An den fünf Kreditüberschreitungen gab es auch Kritik, vor allem an der mit 134'000 Franken deutlich teurer gewordenen Sanierung der Schulstrasse.

Die Liegenschaften Schulstrasse 8 und 10, beide im Besitz der Einwohnergemeinde Kaisten, sollen einer Überbauung weichen. Peter Schütz

Die Pläne für eine Überbauung an der Schulstrasse in Kaisten werden greifbar. «Die Arbeiten schreiten gut voran und ein erster Entwurf wurde erarbeitet», berichtete Gemeindeammann Arpad Major an der Gemeindeversammlung am Freitag.

Zehn bis zwölf Wohnungen in den neuen Gebäuden

Im Fokus stehen die Liegenschaften Schulstrasse 8 und 10, beide im Besitz der Einwohnergemeinde Kaisten. Sie werden als Wohnraum für Asylbewerber genutzt. An ihrer Stelle sollen drei neue Gebäude entstehen. «Sie sind nicht wesentlich höher als die bestehenden Gebäude», erklärte Major. Eine Projektgruppe habe Grundlagen, Bedarfsabklärung und Konzept für die Überbauung erarbeitet, informierte er. Die neuen Gebäude sollen insgesamt zehn bis zwölf Wohnungen enthalten und über eine Tiefgarage miteinander verbunden sein. Vorgesehen seien eine Nutzung mit Mehrzweckraum und eine familienergänzende Kinderbetreuung. Einen Workshop für die gesamte Bevölkerung solle es zudem geben. Major teilte mit:

«Die Arbeiten sind weiter fortgeschritten als ursprünglich geplant und deshalb werden die Kosten überschritten.»

Konkret: Der 20'000-Franken-Kredit für eine Überbauungsstudie, der an der Gemeindeversammlung im Winter 2019 gutgeheissen worden ist, reicht nicht. Major sprach von Mehrkosten in Höhe von 15'000 Franken, wodurch sich ein Betrag von 35'000 Franken ergibt.

126 Eingaben bei der Nutzungsplanung

Eine Kreditüberschreitung wird es auch bei der Revision der seit Ende 2017 laufenden Nutzungsplanung geben. Der Projektierungskredit beläuft sich auf 255'000 Franken, aber: «Die Prognose lautet 400'000 Franken», erklärte Gemeinderat Oliver Brem. Gründe: «Wir haben ein umfangreiches Landschaftsinventar und es gab 126 Eingaben, die haben eine entsprechende Bearbeitung gebraucht», so Brem. Auch sei eine Schulweganalyse erstellt worden, «das macht Sinn». Brem weiter: «Wir sind im Moment in der Vernehmlassung. Geplant ist, dass in einem Jahr die Abstimmung durchgeführt werden kann und wir dann die Revision unter Dach und Fach haben.» Bezüglich der Neuüberbauung Mitteldorf solle das Baugesuch im Sommer 2021 eingereicht werden, sagte Brem. Die Ausführung solle im Frühling 2022 erfolgen.

Gemeindeammann Major: Punktlandung bei den Kreditabrechnungen

Sämtliche Traktanden wurden an der Gemeindeversammlung angenommen. Anwesend waren 59 von 1845 Stimmberechtigten. Sie hatten unter anderem über zehn Kreditabrechnungen abzustimmen. Fünf davon wurden über-, fünf unterschritten. Die zehn Kredite ergeben zusammen eine Summe von 3,3 Millionen Franken, die Überschreitung beträgt insgesamt rund 20'000 Franken, was 0,6 Prozent entspricht. Gemeindeammann Arpad Major sprach von einer «fast Punktlandung, auch wenn einzelne Kredite überschritten wurden». Dennoch gab es von Rudolf Näf, Präsident der Finanzkommission, eine Rüge, insbesondere mit Blick auf die Kreditüberschreitung von 134'000 Franken bei der Sanierung der Schulstrasse. «Es soll künftig der Planung mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden», bemerkte er.

Die Schiessanlage Chilacher im Ortsteil Ittenthal muss saniert werden. Peter Schütz

Die Versammlung genehmigte ausserdem einen Bruttokredit von 150'000 Franken für eine Teilsanierung der 300-Meter-Schiessanlage Chilacher im Ortsteil Ittenthal. Da der Kugelfang innerhalb der Landwirtschaftszone liegt, wird er vom Kanton als sanierungsbedürftiger Standort eingestuft. Vizeammann Stefan Moser brachte es auf den Punkt:

«Es war Wald, deshalb mussten wir nicht sanieren, jetzt ist es nicht mehr Wald, deshalb müssen wir sanieren.»

Bei einer Teilsanierung kann mit Beiträgen von Bund und Kanton gerechnet werden. Sie können jedoch erst nach Abschluss der Sanierungsarbeiten beantragt werden, weshalb die Gesamtkosten von der Gemeinde Kaisten vollumfänglich vorfinanziert werden müssen.