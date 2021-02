Kaisten Baugesuch: Das neue Wasserreservoir schafft genügend Reserven für die Feuerwehr Im November genehmigte die Gemeindeversammlung einen Kredit in Höhe von 2,75 Millionen Franken für den Neubau eines Wasserreservoirs im Gebiet Äspleberg. Nun liegt das Baugesuch auf.

Im Frühjahr 2022 soll das neue Wasserreservoir im Gebiet Äsple oberhalb von Kaisten in Betrieb gehen. Bild: Severin Bigler (Weinfelden, 6. August 2020)

Das 1953 erstellte Reservoir Fasnachtberg versorgt die Dorfzone Kaistens bis heute mit Trink- und Brauchwasser. Nun soll es durch einen Neubau im Gebiet Äspleberg ersetzt werden. Das entsprechende Baugesuch für das neue Reservoir liegt ab heute Freitag und bis am 20. März öffentlich auf der Gemeindeverwaltung auf. Die Unterlagen sind auch online auf der Gemeindewebsite einsehbar.

Die geplante Reservoiranlage Äspleberg verfügt über Volumen von 1000 Kubikmetern Brauchwasser und 300 Kubikmetern sogenannte Löschreserve. So wird die für die Brandbekämpfung erforderliche respektive bereitgestellte Wassermenge bezeichnet.

Für den Bau des neuen Reservoirs sowie verschiedene ergänzende Massnahmen – etwa die zwei Transportleitungen zum Versorgungsgebiet – hatte die Gemeindeversammlung im November 2020 einen Kredit in Höhe von 2,75 Millionen Franken genehmigt. Das nun aufgelegte Baugesuch entspreche dem damals vorgestellten Projekt, sagt Gemeindeschreiber Manuel Corpataux. «Es hat keinerlei Änderungen oder Anpassungen gegeben.»

Ortsbürger verkaufen benötigtes Land an Gemeinde

Mit dem Bau des neuen Reservoirs würden sich unter anderem die Druckschwankungen verringern und die Betriebs- und Versorgungssicherheit steigern lassen. Ausserdem kann auch die von Gesetzes wegen verlangte Löschreserve von 300 Kubikmetern erstellt werden. Heute ist für die Dorfzone Kaisten ein Löschwasserbezug ab dem Reservoir Kaistenberg via die automatische Steuerung im Stufenpumpwerk Grundholz eingerichtet, wobei die im Reservoir ausgeschiedene Löschreserve nur 200 Kubikmeter beträgt.

Standort des neuen Reservoirs Äsple ist eine Teilfläche der Parzelle 1775, südöstlich des Friedhofs Äsple am Waldrand. Die Parzelle befindet sich derzeit noch im Besitz der Ortsbürgergemeinde. Bereits im November 2019 hatten die Ortsbürger an einer Versammlung allerdings dem Verkauf des nötigen Landanteils an die Einwohnergemeinde zu einem Pauschalpreis von 5000 Franken zugestimmt. Die Wasserkammern des Reservoirs werden in den Boden eingelassen, einzig die Eingangsfront des Schieberhauses bleibt so sichtbar.

Baustart ist für September geplant

Bei der Gemeinde hofft man darauf, dass das Baugesuchsverfahren glatt durchgeht. Auch eine kantonale Genehmigung ist für den Bau nötig. Corpataux sagt:

«Auf eine Voranfrage unsererseits wurde dem Bauvorhaben die Zustimmung in Aussicht gestellt.»

Nach der Projektauflage sollen zunächst die Bauarbeiten an der Erschliessung und voraussichtlich ab September am Reservoir starten. Die Inbetriebnahme ist für den Frühling 2022 vorgesehen. Das Wasserreservoir Fasnachtberg soll zurückgebaut werden, sobald das neue Reservoir in Betrieb ist. Die Kammern werden dabei mit dem anfallenden Aushubmaterial des Neubaus aufgefüllt. Die Fläche kann im Anschluss rekultiviert und wieder aufgeforstet werden.