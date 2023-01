Kaisten Das «Cassiopeia» eröffnet im Frühjahr wieder – dank zwei Freundinnen, die sich hier einen Traum verwirklichen Die bisherige Wirtin verlässt das Café Cassiopeia in Kaisten Ende Februar, um in Frick eine Geschenkboutique zu eröffnen. Nun ist klar: Das Café wird im April mit neuen Pächterinnen wieder eröffnen. Allzu grosse Veränderungen soll es nicht geben – und doch bringt eine der neuen Pächterinnen ein ganz besonderes kulinarisches Talent mit.

Ab April in neuen Händen: Das Café «Cassiopeia» in Kaisten. Andrea Worthmann

«Es war nicht einfach», sagt Liegenschaftsbesitzer Urs Weiss. Gemeint ist die Suche nach neuen Pächtern oder Pächterinnen für das «Cassiopeia» im Dorfzentrum von Kaisten. Die bisherige Wirtin Denise Hofmann verlässt das Café und eröffnet in Frick eine Geschenkboutique. Nachdem potenzielle Interessenten kurzfristig abgesprungen waren, ist Weiss nun umso glücklicher, dass er vor wenigen Tagen mit zwei Fricktalerinnen einen Pachtvertrag unterschreiben konnte.

Annamaria Herrera aus Laufenburg und Larissa De Chiara aus Oeschgen werden das Café übernehmen. Während De Chiara schon im Service ihre Ausbildung gemacht hat, ist Herrera Quereinsteigerin und über Umwege im Service gelandet. Die beiden lernten sich in einem Restaurant kennen, in dem sie arbeiteten und schlossen Freundschaft. Die ging sogar so weit, dass Herrera Gotti des Sohnes ihrer alleinerziehenden Freundin wurde.

Der Entscheid für das «Cassiopeia» fiel spontan

Das Jahr 2017 war für Herrera dann kein einfaches. Durch Panikattacken geriet sie in ein Tief, aus dessen Strudel sie nach einer Weile mit Hilfe eines speziellen Hobbys herauskam: Cakedesign. Sie kreierte, designte und backte spezielle Torten und machte sich damit teilselbstständig. Im gleichen Jahr wurde die Nachfrage immer grösser – und sie lieferte ihre Torten bis nach Zürich oder Luzern.

Weiterhin arbeitete die 34-Jährige im Detailhandel. Die Selbstständigkeit war ein Traum für beide, der aber weit entfernt schien. Dieser Traum wurde nun wahr, wenn auch eher spontan. Herrera sagt: «Als wir so zusammensassen darüber redeten, kam Larissa das zu verpachtende ‹Cassiopeia› in den Sinn und wir machten kurzerhand einen Termin.»

Die Entscheidung fiel schnell, denn die Räumlichkeiten überzeugten beide sofort. Herrera hat ihre Stelle im Detailhandel gekündigt und De Chiara arbeitet bis Ende Februar weiter im Restaurant.

Kreative Torten sind neu im Angebot

Der Name für das neue Café ist noch nicht definitiv, aber Ideen gibt es bereits. Auch soll sich gar nicht viel ändern an dem Konzept des Cafés. Ein Mittagsmenü und das Znüni wird im Angebot bleiben. Auch die Öffnungszeiten bleiben ähnlich. Das habe gut funktioniert. Herrera lacht und sagt:

«Wir wollen uns schliesslich nach dem Dorf richten und nicht umgekehrt.»

Jung und Alt seien herzlich willkommen, man freue sich auf alle Kaisterinnen und Kaister sowie jeden anderen Gast. Auch die Mottoabende sollen weitergeführt werden, wenn auch nicht sofort nach der Eröffnung.

Was das Menü angeht, soll neben Altbewährtem auch Neues dazukommen, wie Burger und Crêpes. Sonntags ist Brunch geplant. Und natürlich dürfen kreative Torten nicht fehlen, denn dieses Talent möchte Herrera natürlich weiterhin nutzen. Die Karte bleibt eher klein, dafür aber regional und mit hausgemachten Leckereien, so die zweifache Mutter.

Bis Ende Januar ist das «Cassiopeia» nun noch geöffnet, im Februar wird ein Ausverkauf stattfinden. Vor der Wiedereröffnung am 2. April wird renoviert und eine Gastroküche eingebaut, denn die 30-jährige De Chiara hat letztes Jahr das grosse Wirtepatent erworben.

