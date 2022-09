Kaiseraugst/Rheinfelden Zeitreise in eine bewegte Jugend: Anti-AKWler machen mit dem Velo auch im Fricktal Halt Es war eine Nostalgie-Tour. Es war aber auch eine Politdemo mit aktueller Brisanz: Unter dem Motto «Ausgestrahlt» machten Aktivistinnen und Aktivisten mit einer Velotour gegen Atomkraft mobil. Stationen waren auch Kaiseraugst und Rheinfelden, wo die alten Kämpfer an früher erinnerten und Anerkennung für ihr Engagement von einst entgegennahmen – von bürgerlicher Seite.

Peter Scholer aus Rheinfelden (links), Urgestein der Anti-AKW-Bewegung in der Nordwestschweiz, hielt die Mitfahrenden in Kaiseraugst willkommen. Hans Christof Wagner

Kaiseraugst Challerenweg: Peter Scholer schaut mit Genugtuung in die Landschaft: Das einzige, was noch an damals erinnert, ist die stählerne Umspannstation. Damals, das war 1975, als es ihm und bis zu 15’000 Mitkämpfenden gelang, den Bauplatz für das geplante Atomkraftwerk (AKW) Kaiseraugst zu besetzen und somit den Bau des Meilers zu verhindern.

Jetzt, 47 Jahre danach, sind Scholer und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter von einst zurück – auf dem Velo, beseelt und kämpferisch wie früher und mit einer Botschaft: Wir sind in den 70ern nicht auf die Barrikaden gegangen, um jetzt zuzusehen, wie auch Schweizer AKW noch mal länger laufen sollen.

Am früheren AKW-Bauplatz in Kaiseraugst gab es eine Kundgebung. Hans Christof Wagner

So hiess das Motto der Velotour auch «Ausgestrahlt»: Ausgehend von Deutschland, wo 2022 noch die letzten drei AKW vom Netz gehen sollen, machten die Mitradelnden auch einen Abstecher in die Schweiz und dort ins Fricktal, wo der Name einer Gemeinde symbolhaft für den Erfolg der Anti-AKW-Bewegung steht: Kaiseraugst.

Trotz Besetzung liess sich keine Polizei blicken

So manch einer war 1975 schon mit von der Partie. Andere, jüngeren Jahrgangs, hörten den alten Geschichten gerne zu, wie sie Scholer zum Besten gab: Wie die Bauplatzbesetzung an Ostern begann und sich trotz der bis zu 15’000 Leuten die Polizei stets ferngehalten habe. Nur der Pöstler sei zuverlässig gekommen. Sie konnten nicht wissen, dass sich ihr Protest über elf Wochen hinziehen sollte. Und Scholer sagte mit einem leichten Stöhnen in der Stimme:

«Besucherdorf, Zelte und jeden Abend Vollversammlung.»

Rheinfeldens Stadtammann Franco Mazzi (rechts) begrüsste die Teilnehmenden der Velotour an der Schifflände. Hans Christof Wagner

Bevor die etwa 60 Mitradelnden nach Kaiseraugst kamen, machten sie in Rheinfelden Halt: Scholers Wohn- und Wirkungsort auch als langjähriger SP-Stadtrat. Die Zähringerstadt war eigentlich kein Ort der Anti-AKW-Bewegung, aber, der Stadtammann machte es bei der Begrüssung der Gruppe deutlich, ist froh um deren Erfolg. Franco Mazzi sagt:

«So stehen wir dank euch heute nicht in der Dampffahne eines Kühlturms des AKW Kaiseraugst.»

Mit einer Velotour unter dem Titel «Ausgestrahlt» machten Aktivisten auf die Risiken der Atomenergienutzung aufmerksam, auch in Rheinfelden. Hans Christof Wagner

Mazzi, Jahrgang 1959, gestand auf Nachfrage ein, damals kein Interesse an Politik verspürt zu haben, auch wenn ihn Ältere hätten dazu überreden wollen, mitzubesetzen. Umso mehr war der heutige FDPler bemüht, Rheinfelden als Stadt der erneuerbaren Energien zu präsentieren – mit gleich zwei Wasserkraftwerken am Rhein, Holz- und Sonnenenergie. Aktuell schon Energiestadt Silber mit dem Trend zu Gold, das kam gut an: Applaus für den Stadtammann seitens der Protestler.

1972 waren gleich drei AKW im deutschen Schwörstadt geplant

Für die gab es unterwegs auch Überraschungen: Dass im deutschen Schwörstadt, vis-à-vis von Möhlin gelegen, 1972 der Bau gleich dreier AKW geplant war und mit Erfolg verhindert wurde. Viel erreicht – das motivierte zur Weiterfahrt ins elsässische Fessenheim, wo der Kampf ums Abschalten des AKW lange und steinig war, aber dann doch auch gelang.