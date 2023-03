Kaiseraugst/A3 Auto kollidiert mit Gegenverkehr und überschlägt sich – Junglenker muss verletzt ins Spital Ein Auto prallte am Samstagmorgen auf der A3 gegen einen anderen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich dann. Der Neulenker wurde verletzt ins Spital gebracht.

Nach der Kollision überschlug sich der Kleinwagen und kam auf der Leitplanke zum Stillstand. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen auf der A3 bei Kaiseraugst. In Richtung Zürich war der 19-jährige Fahrer eines Mini auf dem Überholstreifen unterwegs. Dabei geriet er nach rechts auf den Normalstreifen und stiess dort mit einem Mercedes zusammen. Anschliessend kam der Mini von der Fahrbahn ab und fuhr die Böschung hoch. In der Folge überschlug sich der Kleinwagen und kam auf der Leitplanke zum Stillstand.

Eine Ambulanz brachte den 19-Jährigen ins Spital. Über die Schwere seiner Verletzungen liegen noch keine Angaben vor. Am Mini entstand Totalschaden. Auch der Mercedes wurde erheblich beschädigt. Neben etwas Landschaden wurde auch die Leitplanke eingedrückt. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei nahm dem Neulenker den Führerausweis auf Probe vorläufig ab.