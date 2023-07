Kaiseraugst Zwei Drittel pfeifen auf die Parkgebühren: Polizei büsst Dutzende Badi-Besucherinnen und -Besucher Seit zwei Wochen sind die Parkplätze um Badi und Campingplatz in Kaiseraugst gebührenpflichtig. Gezahlt werden kann aber nur via Smartphone. Dagegen hagelt es Kritik. Doch die Gemeinde wiegelt ab: Es handle sich um ein Pilotprojekt und die Besuchenden sollten mit ÖV, Velo oder zu Fuss kommen. Was ihr allerdings auch nicht gefallen dürfte: Nur jeder und jede Dritte bezahlt.

Parkieren wird für die Gemeinde Kaiseraugst zum Dauerthema. Die Inbetriebnahme der Bezahlschranke am Kaiserhof sorgte in den vergangenen Monaten bei den dortigen Gewerbetreibenden für einen Sturm der Entrüstung. Nun gehen die Wogen rund um das Parkierthema woanders hoch: nämlich an der Kraftwerkstrasse, am Strandbadweg sowie beim Schwimmbad- und Camping-Parkplatz.

Seit rund zwei Wochen werden dort die Parkplätze neu gemäss Parkierreglement der Gemeinde Kaiseraugst bewirtschaftet. Bewirtschaftet heisst: Sie sind gebührenpflichtig – pro Stunde ein Franken, wobei die erste Stunde gratis ist. Bezahlt werden kann ausschliesslich per App auf dem Smartphone. Automaten oder Schranken gibt es keine.

Auf Facebook hagelt es Kritik

Bezahlt werden können die Parkplätze bei der Badi und beim Campingplatz ausschliesslich via App. Bild: zvg

In der Facebook-Gruppe «Kaiseraugst lebt» hagelt es nicht nur wegen der Einführung der Gebühren Kritik, es ist vor allem die Bezahlung ausschliesslich per App, die für Kopfschütteln sorgt. «Und ohne Natel? Wie zahlen?», fragt etwa eine Userin. Gerade ältere Leute «ohne den elektronischen Schnickschnack» würden dadurch diskriminiert, meint ein zweiter User. Und eine dritte meint: «Willkommen in der digitalen Welt. Überall werden wir genötigt, mit dem Smartphone zu bezahlen.»

Die AZ wollte zwei Wochen nach der Einführung der Parkplatzbewirtschaftung wissen, ob mit dem Auto kommende Badi- und Campingbesucherinnen und -besucher der digitalen Bezahlungspflicht nachkommen. Die kurze Antwort: beschränkt. So sagt Hansueli Loosli, Leiter der Regionalpolizei unteres Fricktal: «Etwa zwei Drittel der dort Parkierenden zahlen nicht.» Allein letzten Samstag seien etwa 25 Bussen ausgestellt worden.

An der mangelnden Beschilderung kann es nicht liegen

Hansueli Loosli, Leiter der Regionalpolizei unteres Fricktal. Bild: nbo

Warum die Quote der Parksünderinnen und -sünder dermassen hoch ist, dafür hat Loosli keine konkrete Antwort parat. An der mangelnden Beschilderung könne es jedenfalls nicht liegen. So gebe es im entsprechenden Perimeter fünf oder sechs Schilder, die auf die Gebührenpflicht hinwiesen. «Keiner kann erzählen, er hätte nicht gesehen, dass die Parkplätze gebührenpflichtig sind», sagt Loosli. «Viele denken wohl, für sie würde die Gebührenpflicht nicht gelten.»

Gemäss Gemeindeschreiber Rolf Dunkel gab es hinsichtlich der Parkplatzbewirtschaftung diverse Rückmeldungen. Diese betrafen auch die Frage, weshalb es keine andere Bezahlmöglichkeit gibt respektive keinen Münzautomaten. «Sämtliche Eingaben werden bei den Einwohnerdiensten gesammelt und im Verlaufe des Jahres ausgewertet», sagt Dunkel.

Besuchende sollen mit ÖV, Velo oder zu Fuss kommen

Hinsichtlich Parkplatzbewirtschaftung betrachtet die Gemeinde die aktuelle Badi- und Campingsaison noch als Pilotphase. Man habe aus Kostengründen und vor allem auch um die Reaktionen abzuwarten nur auf digitale Bezahlungsmöglichkeiten gesetzt, so Dunkel. «Zudem steht im Vordergrund, dass die Gäste nicht mit dem Auto kommen sollen. Stattdessen strebt die Gemeinde an, dass Besucherinnen und Besucher des Schwimmbades mit dem ÖV, zu Fuss oder per Velo kommen.»

Auch dürfte der Kreis der Personen, die heutzutage ohne Smartphone unterwegs sind, relativ klein sein, so Dunkel. Weshalb man bis anhin nur auf die digitale Möglichkeit setzt. «Von einer Bezahlmöglichkeit unter Einbezug der beiden Campingwartinnen wurde bewusst abgesehen, da diese mit ihrem Kerngeschäft vollumfänglich ausgelastet sind», sagt Dunkel.

So bleibt denn den Besuchenden, die mit dem Auto kommen, vorerst nur die Möglichkeit, ein Parkingpay-Konto zu eröffnen, dort ihr Kontrollschild zu erfassen und Geld auf das Konto zu überweisen.