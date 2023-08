Kaiseraugst Wo höher gebaut werden darf, welches zum gefragten Baugebiet werden könnte – und warum die Gemeinde Bauzone abgibt Die Gemeinde Kaiseraugst legt eine neue Bau- und Nutzungsordnung vor. Das hat Auswirkungen auf die Entwicklung im Dorf – aber auch auf das gesamte Fricktal, denn: Die Gemeinde gibt mehrere Tausend Quadratmeter Bauzone in den Regionalen Siedlungstopf. An Interessenten wird es nicht mangeln. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur neuen BNO und darüber hinaus.

Es ist ein umfassendes Werk, das der Kaiseraugster Gemeinderat der Bevölkerung an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 6. September, vorlegen wird. Seit dieser Woche sind die Unterlagen zur revidierten Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland auf der Website aufgeschaltet. Es sind zehn Dokumente – teilweise mit über 100 Seiten.

Die Kaiseraugster Stimmberechtigten entscheiden am 6. September über eine neue Bau- und Nutzungsordnung. Bild: zvg

Die Vorlage besteht aus dem Bauzonenplan, dem Kulturlandplan sowie der Bau- und Nutzungsordnung. Aufgezeigt wird darin unter anderem, wie es auf dem Areal des Recyclingunternehmens Thommen weitergehen soll, aber auch, wo künftig Hochhäuser gebaut werden könnten und wo die Gemeinde gar Bauzone abgibt. Die AZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Übergeordnetes Ziel der Gesamtrevision war es, «der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung sowie den entsprechenden räumlichen Auswirkungen Rechnung zu tragen», wie Gemeindepräsidentin Françoise Moser sagt. So geht die Bevölkerungsprognose des Kantons davon aus, dass in Kaiseraugst im Jahr 2040 gegen 8000 Personen leben werden. Heute sind es gut 5500.

Die Gemeinde will deshalb die raumplanerische Grundlage für innere Entwicklung und Verdichtung schaffen – gleichzeitig soll sichergestellt werden, dass Kaiseraugst eine Gemeinde bleibt, «die ihren Einwohnerinnen und Einwohnern hohe Lebensqualität bietet», so Moser.

Ein Instrument zur Steuerung der erwähnten Innenentwicklung ist die neu geschaffene Wohnzone «W2+». Dort darf – unter gewissen Bedingungen – ein zusätzliches Vollgeschoss erstellt werden. «W2+»-Zonen befinden sich gemäss neuem Bauzonenplan in den Gebieten Violenried, Heidemurweg und Rinau.

Wobei gerade Letzteres von besonderem Interesse sein dürfte. Das Areal liegt am Rhein, schliesst östlich an den Dorfkern an, ist über 22’000 Quadratmeter gross und unbebaut. Auch wenn Françoise Moser darauf hinweist, dass in unmittelbarer Nähe die Bahnlinie verläuft, ist klar: Es dürfte sich durchaus um eine gefragte Wohnlage handeln.

Ebenso klar: Bis zu einem konkreten Bauprojekt dürften noch Jahre vergehen. Das Areal ist im Besitz der Ortsbürgergemeinde, welche es «ohne zeitlichen Druck entwickeln wird», so Moser.

Möglich wäre es – wenn auch nicht in der Dimension des 72-Meter-Turms in der Liebrüti. Das Areal nahe dem Bahnhof aber, wo heute die Recyclingfirma Thommen tätig ist, ist im Bauzonenplan als «Eignungsgebiet für höhere Bauten» definiert. Möglich sein sollen hier Bauten bis 30 Meter Höhe. Allfällige Projekte unterliegen dabei einer Gestaltungsplanpflicht. So soll sichergestellt werden, dass sie «städtebaulich und verkehrstechnisch geeignet sind», wie es in der Bau- und Nutzungsordnung heisst.

Das Profil zeigte deutlich, wie hoch der «Domus» dereinst wird; inzwischen sind die Vorbereitungsarbeiten für den Bau gestartet. Bild: mfi (10. 10. 2018)

Das Thommen-Areal ist das einzige neu definierte Eignungsgebiet für höhere Bauten. Die Studie zu diesem Thema aus dem Jahr 2019 werde aber «als strategisches Instrument beibehalten und weitere Umsetzungen werden fortlaufend geprüft», sagt Françoise Moser.

Ja – und zwar ordentlich. Durch Ein- und Auszonungen nimmt die Bauzonenfläche um insgesamt 2,18 Hektaren ab. Das entspricht ungefähr der Fläche von drei Fussballfeldern. Die Gesamtfläche des revidierten Bauzonenplanes beträgt damit 172,65 Hektaren, wovon gut 18 Hektaren noch unbebaut sind.

Allerdings klingt das Ganze spektakulärer, als es ist: Ausgezont werden nämlich in erster Linie bisherige Grünzonen, also Flächen, die ohnehin nie für eine Überbauung vorgesehen waren. So etwa im Gebiet Böötme, wo gut 1,8 Hektaren Land neu als Naturschutzzone mit Mehrfachnutzung festgelegt werden. Es handelt sich grösstenteils also einfach formell um Auszonungen.

Trotzdem ist die Anpassung für das ganze Fricktal von hohem Interesse. Die ausgezonte Fläche kommt nämlich in den sogenannten Regionalen Siedlungstopf. Es handelt sich dabei um ein Instrument der regionalen Raumplanung – was an einem Ort ausgezont wird, kann andernorts eingezont werden. Dafür werden die Flächen in diesen Siedlungstopf eingespeist und können dann von «bedürftigen» Gemeinden wieder bezogen werden. Gemanagt wird der Topf vom Planungsverband Fricktal Regio. Es bleibt also abzuwarten, wer von der Kaiseraugster Auszonung profitieren kann.

Françoise Moser betont, dass der Gemeinderat darauf ein Augenmerk gelegt habe. Das zeigt sich etwa bei der Vernetzung von Lebensräumen für Kleinlebewesen. Sowohl im Bauzonen- wie auch im Kulturlandplan wurden entsprechende Korridore und Schutzzonen dafür definiert.

Das zeigt sich aber auch im Siedlungsraum. So möchte der Gemeinderat künftig unter bestimmten Bedingungen auch im historischen Dorfkern Solaranlagen ermöglichen.

Immer wieder werden in Kaiseraugst archäologische Funde gemacht – wie hier 2022, als nahe dem Rhein ein römisches Amphitheater zum Vorschein kam. Bild: Kantonsarchäologie Aargau

Und es zeigt sich beim im Kaiseraugst allgegenwärtigen Thema Archäologie. Gewisse Schutzzonen nämlich sollen bei Bauprojekten vor Eingriffen im Boden bewahrt bleiben. So erhalten künftige Generationen – mit moderneren Methoden – die Möglichkeit zur Ausgrabung.

Das ist schwierig zu beantworten – zu unterschiedlich war in der Vergangenheit das Interesse, wenn es um die Nutzungsplanung ging. Mal kamen über 120 Interessierte zu einer Infoveranstaltung, dann waren es nur ein paar Dutzend.

Klar ist: Die Gemeinde hat für grosses Interesse vorgesorgt. So findet die ausserordentliche Einwohnergemeindeversammlung am 6. September auf dem Areal der F. Hoffmann-La Roche AG im Auditoriumsgebäude statt. Dieses bietet viel Platz.

Für die Teilnahme wird ein Besucherausweis für das Roche-Gelände benötigt. Die Gemeinde bittet deshalb bis spätestens 28. August um eine Anmeldung bei der Gemeindekanzlei, wobei Gemeindeschreiber Rolf Dunkel betont: «Auch spontane Besucher und Besucherinnen können an der Gemeindeversammlung teilnehmen.» Sie werden beim Einlass auf das Gelände erfasst.