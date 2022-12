Kaiseraugst «Wir wollen eine Ferienoase für alle schaffen»: Die neuen Pächterinnen des Campingplatzes leben ihren Traum Mona Röthlisberger und Martina Berndt übernehmen auf diese Saison hin den Campingplatz und das Schwimmbad in Kaiseraugst. Sie verwirklichen sich damit einen Lebenstraum. Denn beide verfügen über viel Erfahrung in der Gastronomie, sind leidenschaftliche Gastgeberinnen – und selbst nur zu gern mit dem Camper unterwegs.

Martina Berndt (links) und Mona Röthlisberger betreiben neu den Campingplatz und das Schwimmbad in Kaiseraugst. Nadine Böni/ Aargauer Zeitung

Es weht ein frischer Wind auf dem Campingplatz am Kaiseraugster Rheinufer. An diesem Montagmorgen gilt das sowohl wettertechnisch, wie auch im übertragenen Sinn. Während Sturmtief Antonia kleine Schaumkronen auf das Wasser zaubert, erzählen die neuen Pächterinnen über ihre Pläne: Mona Röthlisberger (36) und Martina Berndt (24) werden den Campingplatz und das Schwimmbad ab dieser Saison betreiben.

Sie treten die Nachfolge von Reto und Lynne Demarmels an, die Ende letzter Saison nach 15 Jahren in Kaiseraugst in Pension gingen. Über Umwege hätten sie davon erfahren, dass für die «Glunggi» – so ist der Campingplatz und das Schwimmbad in Kaiseraugst bekannt – neue Betreiber gesucht würden, erzählt Berndt und fügt an:

«Wir haben uns angeschaut und sofort gewusst, dass wir dieses Projekt gemeinsam in Angriff nehmen wollen.»

Das war Anfang 2021. Kurzerhand bewarben sie sich, erhielten einige Monate später die Zusage – und stecken nun mitten in den Vorbereitungen für ihre erste Saison.

Den Job für den Traumjob aufgegeben

Anfang April öffnet der Camping, für den 9. April ist ein offizieller Eröffnungsevent geplant. «Vorfreude und Aufregung sind jetzt schon riesig», sagt Röthlisberger mit einem Lachen. Für beide geht mit dem Engagement in Kaiseraugst ein absoluter Traum in Erfüllung. Berndt sagt:

«Wir sind gerne Gastgeber und selbst leidenschaftliche Camper. Wir lieben es, draussen in der Natur zu sein.»

Röthlisberger und Berndt haben beide Ausbildungen in der Gastronomie hinter sich und einige Jahre Berufserfahrung. Röthlisberger führte zuletzt eine eigene Fahrschule in Möhlin. Dort ist sie weiterhin Inhaberin, hat die Geschäftsführung aber übergeben. Berndt hat ihre Anstellung in einem Gastrobetrieb gekündigt. Der Fokus liegt jetzt ganz auf dem Campingplatz und dem Schwimmbad.

Auf dem Beizli etwa, wo es in Zukunft eine kleine, aber feine Auswahl an frischen Speisen und Snacks aus möglichst regionaler Herkunft geben soll. Die Glace etwa kommen vom Schweizer Hersteller «I Gelati».

Die ehemaligen Betreiber unterstützen sie

Bis zur Eröffnung gibt es noch einiges zu tun. «Wir möchten uns so einrichten, dass wir uns wohlfühlen und eine Ferienoase für alle schaffen, ob Jung oder Alt», sagt Berndt. Etwas frische Farbe ist schon mal an der Wand der Küche, sie strahlt neu in hellem Türkis. Bald kommt der Frühlingsputz.

Beide lassen sich ausserdem zu Badmeisterinnen ausbilden. Martina Berndt macht das Wirtepatent, Mona Röthlisberger eine Ausbildung in Sachen Badwasseraufbereitung. Bei der Einarbeitung werden die Vorgänger Reto und Lynne Demarmels sie unterstützen. Überhaupt helfen die ehemaligen Betreiber noch mit, wo sie können. Röthlisberger und Berndt wissen das sehr zu schätzen:

«Das ist alles andere als selbstverständlich und dafür sind wir ihnen sehr dankbar.»

Betrieben 15 Jahre lang das Schwimmbad und den Campingplatz in Kaiseraugst: Reto und Lynne Demarmels. Dennis Kalt (17. September 2021)

Dankbar sind sie auch, in Kaiseraugst eine Chance zu erhalten, ihren Traum zu verwirklichen. «Hier haben wir eine Aufgabe gefunden, die all unsere Leidenschaften verbindet», sagt Röthlisberger. Dazu gehört auch die eigene Leidenschaft fürs Reisen.

Erst vor kurzem kehrten sie von einer gemeinsamen Tour im selbst ausgebauten Lieferwagen zurück. Der Plan steht: Die sechs Monate während der Saison werden sie jeweils mehr oder weniger durcharbeiten und alles geben – um dann danach wieder selbst losziehen zu können.